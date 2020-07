Deputado Onevan assegura construção de poço artesiano em aldeia de Tacuru

Poço artesiano será construído em escola estadual da Aldeia Sassoró

Tacuru é mais um município do estado de Mato Grosso do Sul que recebeu emenda parlamentar do deputado estadual Onevan de Matos para aplicação em Ações de Saúde – a emenda recebida por Tacuru é no valor de R$ 40 mil.





Emenda Parlamentar – A vereadora Daiana Pedrotti, autora do pedido conjuntamente com o vereador Valino Goulart Gomes, explicou que os recursos serão utilizados, com contrapartida da Prefeitura de Tacuru, na construção de um poço artesiano na EE “Jaci Rendi”, na Aldeia Sassoró.





“Fizemos esse pedido ao deputado estadual Onevan de Matos pois o Governo do Estado inaugurou uma nova escola na aldeia no ano passado, que, todavia, enfrenta problemas com abastecimento de água. Demonstramos ao deputado a necessidade de nossa comunidade indígena e ele nos atendeu prontamente”, explicou Daiana Pedrotti.





Saúde – Marca de seu trabalho político-parlamentar, o deputado estadual Onevan de Matos estabeleceu como meta priorizar o destaque de suas emendas parlamentares para a Saúde – especialmente nesse momento de dificuldade que o mundo inteiro atravessa.





“Os vereadores Daiana Pedrotti e Valino Goulart Gomes me trouxeram este pleito, pontuando que a nova escola da Aldeia Sassoró tem dificuldades de funcionamento em razão do abastecimento de água. A construção do poço artesiano, com participação do Município, resolverá este problema para quando os alunos puderem retornar as salas de aula”, completou o deputado estadual Onevan de Matos.





Por: Fernando Ortega