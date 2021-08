Café ou cappuccino: eis a questão! Essas duas bebidas são muito populares no Brasil, que aquecem e proporcionam energia durante o dia, mas, claro, as duas têm algumas diferenças. Enquanto o café é uma bebida pura, que pode variar na forma de preparo, o cappuccino é uma receita com ingredientes mais adocicados.





Descubra quais as melhores combinações com outros pratos durante o dia e qual escolher: café ou cappuccino?





Café: puro, forte e aroma marcante





Café: puro e pra qualquer momento





O café tem alguns segredos, como a granulação, temperatura da água e armazenagem. A bebida apresenta um sabor forte e aroma marcante, normalmente é servido em pequenas doses nas xícaras menores. Essa bebida pode ser preparada rapidamente também no formato de café solúvel





Além disso, as ferramentas para a preparação também influenciam o resultado final do café. Hoje as formas mais comuns de se preparar são:





● Coador de papel;





● Coador de pano;





● Cafeteira elétrica;





● Máquina de espresso;





● Cafeteira italiana;





● Prensa francesa;





● Máquina de cápsulas.





Tomar um cafezinho pode ser um hábito diário para muitos brasileiros, independente do clima. Muitas pessoas tomam pela manhã ou no fim da tarde para ganhar energia, também é muito comum uma xícara de café depois de um delicioso almoço, logo após a sobremesa. Uma xícara de café pode ser excelente para receber visitas ou em reuniões de negócios!





Cappuccino: encorpado, quente e com um toque doce





O cappuccino é uma combinação de ingredientes que resulta em uma bebida encorpada e doce. Geralmente ele e o chocolate quente são muito consumidos no inverno, mas pode ser uma excelente opção de café da manhã em todas as estações.





Cappuccino geralmente é composto por café, leite, chocolate e um toque de canela. Essa combinação pode fornecer energia e um sabor adocicado que algumas pessoas não encontram no café puro. Acompanha muito bem pão na chapa, torradas, bolacha waffer e um pedaço de bolo.





Hoje é muito comum encontrar a mistura pronta, tanto em pó quanto nas cápsulas, em mercados e atacados. Preste bastante atenção aos rótulos e certifique-se de que a composição não contém nenhum ingrediente que possa prejudicar a saúde. Para preparar, apenas misture com água ou leite e aproveite sua bebida!





Café ou cappuccino? Os dois!





Vimos neste post que as duas bebidas, café e cappuccino, podem ser deliciosas opções tanto para café da manhã quanto para o restante do dia. Acompanham muito bem tanto salgados quanto doces, e o cappuccino pode até mesmo ser incrementado em receitas criativas usando leite condensado , por exemplo.





Independente de qual você escolher tomar hoje, bom apetite! Continue explorando mais sobre bem-estar e culinária e compartilhe com quem vai gostar desse conteúdo também!





