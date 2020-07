CONCURSOS| Seleção com salários de até R$ 8,4 mil MS Gás abre inscrições na segunda-feira (6)

Há vaga para quem tem curso superior e ensino médio completo

A MS Gás abre na próxima segunda-feira (6) as inscrições de processo seletivo para contratação de profissionais. São apenas duas vagas, mas os salários chamam a atenção e chegam a R$ 8,4 mil.





O processo seletivo vai contratar profissionais pelo prazo de um ano, que não pode ser prorrogado. A seleção conta com as fases de inscrição, avaliação curricular e avaliação de conhecimentos específicos. Confira as vagas:





Gestor de Operação e Manutenção (1 vaga): Salário de R$ 8.440,95. Requisitos: Graduação em Engenharia Mecânica – Engenharia Mecatrônica – Engenharia Civil – Engenharia Elétrica – Engenharia de Produção, Registro no CREA e CNH Categoria B.





Técnico administrativo I (1 vaga): Salário de R$ 2.141,55. Requisito: Ensino médio completo.





As vagas são para Campo Grande.



Serviço



Para se inscrever, o candidato deve acessar a ficha de inscrição, disponível no site da MS Gás. Em seguida, deve encaminhar a ficha preenchida para o e-mail concurso@msgas.com.br com o assunto: PSS – Nome do Emprego – Nome Completo do Candidato. As inscrições abrem no dia 6 de julho e seguem até dia 10 de julho.





Confira o edital no Diário Oficial de MS , a partir da página 57.









Por: Mylena Rocha