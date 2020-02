©ILUSTRAÇÃO Existem diversas maneiras de demonstrar o amor, seja comprando um bombom, não esquecendo jamais de uma data especial ou presenteando com flores. Além disso, as mensagens, sejam elas apenas com textos ou mesmo com textos e vídeos, podem conquistar muitas pessoas. Aqui falaremos sobre como enviar mensagens de amor personalizadas.





Eu te amo é uma frase que precisa ser dita em tom verdadeiro. Não importa se você está querendo começar bem a semana ou então se pretende renovar os votos, buscar uma reconciliação ou celebrar o aniversário da relação. O romantismo ainda vive e pode ajudar a superar o estresse de uma rotina de trabalho.





O Adobe Spark é seu aliado nesta missão





O amor nunca sai de moda. Com o Adobe Spark ficou mais fácil enviar uma mensagem romântica para a pessoa que você mais gosta, e o melhor de tudo, não precisa pagar nada por isso. Também não precisa dominar programas de design ou algum outro tipo de conhecimento técnico. Essa plataforma é exatamente intuitiva.





Não vai demorar mais do que alguns minutos para que possa produzir um belo vídeo, que certamente irá emocionar o destinatário. E caso não tenha gostado de alguma parte, não tem problema, é possível refazer. A partir disso, já ficará pronto para compartilhar.





Comece a espalhar o sentimento verdadeiro agora mesmo. O Adobe Spark é exatamente fácil de utilizar, basta clicar aqui e escolher uma maneira de fazer login, depois disso já poderá começar a criar suas imagens.





Faça sua própria mensagem de amor com o Adobe Spark





Com o Adobe Spark você tem uma infinidade de alternativas para dizer o quanto gosta de alguém. É possível definir entre a criação de um cartão online ou mesmo optar por mensagem de amor já preparadas para serem enviadas até a pessoa que você ama.





Mas, também existe a possibilidade de você criar a sua própria mensagem, aquela exclusiva, que vai fazer com que a pessoa perceba o seu valor ainda mais. Dá para colocar fotos do acervo pessoal, vídeos contando a história de vocês e outras fofuras.





O que escrever em um cartão?





Aproveite essa oportunidade para enviar mensagens de amor personalizadas, mostra que a relação entre você é única e então escreva palavras próprias. Pode até pegar algumas partes prontas e dar uma editada, são várias alternativas.





Uma alternativa interessante é mesclar imagens com textos e neste sentido, as frases podem ser de grandes pensadores ou então trechos de músicas. Com o Adobe Spark fica mais fácil enviar mensagens de amor personalizadas, lembrando que isso é feito de maneira gratuita.





E como eu faço para enviar online?





Depois que já tiver feito o login no site Adobe Spark, então deverá clicar em "Criar um projeto", selecionando o modelo que pretende utilizar. Então, poderá selecionar o modelo desejado, o tamanho adequado para qualquer rede social ou então poderá escolher as suas próprias dimensões.





Em seguida, irão aparecer alternativas de mensagens disponíveis, no menu lateral direito. São opções para os mais variados perfis. É possível até mesmo mudar a fonte das letras, redimensionar as imagens , escolher a tipografia e a paleta de cores . Dá ainda para inserir fotos!





Quando concluir o seu trabalho, então poderá escolher entre enviar por e-mail ou publicar direto nas redes sociais. No Adobe Spark é possível escolher entre os formatos PNG, JPG ou PDF para baixar o trabalho e imprimir.





Faça agora mesmo





Viu como é fácil utilizar o Adobe Spark? Ele permite que você desenvolva uma mensagem super fofa para a pessoa que você ama. Não vai levar muito tempo, diferente do que acontece em programas de edição. E tudo isso é de graça, aproveite!