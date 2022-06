Saiba mais sobre o Empire State Building

©DIVULGAÇÃO Gosta de arquitetura e construção, belos arranha-céus ou simplesmente viver a bela Nova York e sua paisagem de metrópole? Fique ligado nessa matéria, pois vamos falar de um dos mais importantes e conhecidos prédios de NYC: o Empire State, parada obrigatória do roteiro de viagem de quem vai para Manhattan.

Sobre a construção

A construção desse marcante prédio começou em março de 1930. Os arquitetos Yasuo Matsui, William F. Lamb, Arthur Loomis Harmon, Gregory Johnson desenharam o projeto icônico. Ele não foi construído para ser hotel e sim abrigar escritórios de grandes empresas.

Outras marcas do Empire State

Localizado no centro de Manhattan, na Quinta Avenida, entre as ruas 33ª e 34ª, o Empire State tem 381 metros de altura, mas com a sua torre de antena incluída, o edifício chega a 443 metros de altura. É surpreendente ver o empreendimento tanto de perto como em avião voando por Nova York.

Um símbolo da cidade e do país, o edifício também estreou nas telonas de cinemas. Entre os vários filmes que ele aparece, o de maior destaque foi o ‘King Kong’, de 1993.

A imagem do prédio sendo escalado por um gorila gigante é uma das mais famosas da história do cinema americano. Com toda a certeza, é um passeio obrigatório para você incluir em seus pacotes de viagens.

Hotéis próximos ao Empire State

Alguns hotéis ficam próximos ao grandioso prédio. É uma opção para quem vai visitar o Empire State seja para trabalho ou para passeio, entre eles:

● The Hotel at Fifth Avenue

● Hilton Garden Inn New York/Midtown Park Ave

● Hampton Inn Manhattan-35th St/Empire State Bldg

● nyma, The New York Manhattan Hotel

