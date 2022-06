Dicas para conhecer o Lago Paranoá em Brasília

Brasília, nossa capital federal, é a única cidade planejada do Brasil e uma das poucas na América Latina. Ela carrega muita história em seu pouco tempo de vida, além de muitos lugares legais para incluir no seu roteiro de viagem.

Nesta matéria falaremos mais sobre um dos pontos mais visitados pelos brasilienses, o Lago Paranoá, também conhecido como ‘Mar de Brasília’. Traremos também dicas de como comprar passagens aéreas promocionais.

Localização

Idealizado em 1894 e concretizado com a construção da cidade, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o lago é formado pelas águas represadas do Rio Paranoá. Com uma área de 48km², ele se estende entre a Asa Norte, onde estão os melhores hotéis da cidade, e a Asa Sul.

O Lago Paranoá foi planejado para melhorar o ambiente seco do Cerrado, já que Brasília fica bem no meio do mapa, longe das regiões litorâneas. No entanto, o lago foi além, embelezou a cidade e virou atração para moradores e visitantes.

Prepare as passagens Latam com ou de outras companhias aéreas, pois vamos mergulhar nas dicas de passeios por este belo local.

O que fazer?

O local é o ponto de encontro das lanchas dos brasileiros aos fins de semana. Tudo regado a muito sertanejo, churrasco e bebidas.

Vale a pena separar um dia para curtir as atrações do lago, e nem precisa de agência de viagem, basta disposição para fazer uma bela caminhada e conhecer a Ponte Juscelino Kubitschek, que foi inaugurada em 2002.

Outras pontes cortam o Paranoá, como a Garça e a Ponte Costa e Silva ou Honestino Guimarães.

Pontão do Lago Sul

Para facilitar o passeio pense em ter um carro aluguel. Dessa forma você consegue conhecer um dos pontos mais bem frequentados de Brasília, o Pontão do Lago Sul.

Mais afastado de pousada devido ao barulho, o local possui vários bares e restaurantes de diversos estilos voltado aos jovens, com buffet de comida japonesa e sanduíches, destacando o açaí com banana e granola. Ambos ainda muito frequentados.

Como comprar passagens aéreas promocionais

Crie seus pacotes de viagem usando alguns truques e economize bastante na conta final:

● compre passagens antecipadas, sempre procurando em várias opções de empresas de avião;

● verifique se você possui a opção de comprar milhas;

● reserve seu hotel ao menos um mês antes do check-in;

● veja se tem outros aeroportos próximos do destino, porém menos movimentados.