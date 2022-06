Outono: dicas de viagens para o Sul do Brasil

©DIVULGAÇÃO O outono é uma das estações do ano em que muitos turistas preferem realizar suas viagens de férias. Isso porque ainda não está nem tão calor, como no verão, e nem muito frio, como no inverno, ainda mais na região Sul do país, onde o clima é bem mais ameno.

Traremos dicas de viagens para o Sul do Brasil para você aproveitar o outono e também truques de como fazer na hora de comprar passagens aéreas promocionais.

Florianópolis

Floripa é uma cidade com muita diversidade e ocupa nosso primeiro lugar nas dicas de destinos no Sul. Além das praias, ela tem muitas outras opções de passeio que se encaixam com o clima do outono.

Uma boa pedida é você se hospedar em uma deliciosa e aconchegante pousada e reservar o dia para conhecer os restaurantes da Lagoa da Conceição, visitar as cidades da Serra Catarinense ou até mesmo curtir a noite nas baladas do Centro.

Floripa é parada obrigatória para quem organiza pacotes de viagens pelo Sul do Brasil.

Gramado

Prepare sua passagem aérea para Porto Alegre e vá até Gramado. Com a cidade ainda fora da alta temporada (fim de ano e meses de inverno), você consegue fazer os programas sem filas e com preços mais baixos.

Não deixe de comprar os chocolates locais, eles são deliciosos e uma ótima lembrança para levar de presente para a família e amigos.

Curitiba

Prepare suas passagens e não deixe de conhecer a capital paranaense. Com o ônibus turístico você consegue conhecer vários pontos turísticos em apenas um dia, gastando muito pouco (R$ 50 por pessoa para andar o dia todo).

Outra opção é alugar carro e fazer o roteiro por conta própria. O Mercado Municipal de Curitiba é muito gostoso. Outra dica legal é você comer um lanche de linguiça blumenau. É delicioso.

Balneário Camboriú

Se você prefere destinos mais agitados, BC é uma das melhores opções. A cidade que fica no norte do estado de Santa Catarina possui baladas e bares que funcionam todas as épocas do ano, além de ter muito bons hotéis para você se hospedar.

Como comprar passagens aéreas com desconto

Vai viajar para qualquer destino do Brasil ou do mundo, siga as dicas para conseguir passagens mais baratas:

Pesquise com antecedência, não compre a passagem no dia da viagem ou no balcão da companhia aérea;

Veja quais dos sites das empresas possui os melhores preços: Gol, Azul, Latam com, entre outros; não esqueça de usar suas milhas aéreas.