Melhores lugares para conhecer na Bahia

A Bahia é um estado que não sai do pensamento de quem já teve o prazer de conhecer as belezas que têm por lá. São várias opções de passeios culturais, praias lindíssimas e um clima que não se encontra em qualquer lugar do mundo. Se ainda não conhece a Bahia, inclua na sua agenda de viagem.





Falaremos nesta postagem sobre locais maravilhosos para você conhecer com sua família e amigos, além de dar dicas de como economizar com passagens aéreas promocionais .





Salvador





Começaremos falando da capital. Salvador já possui inúmeras atrações que por si só já vale algumas viagens de avião até conseguir conhecer tudo. São praias paradisíacas, o pelourinho e sua rica cultura afro, a deliciosa gastronomia local, os shows e festivais, o carnaval, entre outras muitas coisas.





Prado - Corumbau





Na cidade de Prado, no Sul do Estado da Bahia, você não pode deixar de visitar a Ponta do Corumbau. Com clima quente o ano todo, vai se deparar com um mar azul turquesa e água transparente, onde é possível avistar os corais e recifes na maré baixa.





Mais afastado do roteiro turístico, encontra diárias em hotéis de frente para o mar por menos de R$ 200. Nada muito luxuoso, mas bastante aconchegante.





Trancoso





Agora, se você quer estar entre os famosos, um destino bastante em alta no momento é Trancoso. Fica a cerca de 50km de Porto Seguro.





A cidade, que possui um pequeno aeroporto para quem prefere chegar por voos, une ambientes rústicos e luxuosos, com praias maravilhosas e um mar de águas mornas. Sem falar na vida noturna, repleta de opções que agitam o local.





Chapada Diamantina





Saindo do roteiro litorâneo, a Chapada impressiona seus visitantes e tem atrativos para todos os gostos. É uma região de serras, protegida na categoria de parque nacional, onde nascem quase todos os rios das bacias do Paraguaçu, do Jacuípe e do Rio de Contas.





Como comprar passagens aéreas promocionais





Passagens e hospedagem é o que mais pesa na hora de você montar seus pacotes de viagem.





Pensando nisso, uma das formas de reduzir esse custo é apostando no uso de milhas aéreas. Atualmente, pode obter elas de diversas formas:





● trocando os pontos de fidelidade do cartão de crédito por milhas;





● juntando de programas das companhias aéreas;





● comprando as milhas de sites que as comercializam.