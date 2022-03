Dicas para viver com pessoas bagunçadas

Se a falta de ordem é o seu pior inimigo, você vai concordar comigo quando ler que se torna tão chato que viver com alguém bagunçado pode ser o próprio inferno. Isso aumenta quando você mora em casal, com colegas de quarto etc., pois todos devem cuidar da limpeza, da ordem e da boa manutenção da casa.





Uma pessoa bagunceira nem sempre percebe erros que o deixam desconfortável, mas você também não pode brigar só porque o seu estilo seja um pouco diferente. Então não se preocupe, existem formas pacíficas de conviver uns com os outros e que as atitudes de uma pessoa desordenada não são eternas. Também, você precisa se sentir tranquilo na sua casa para trabalhar, descansar ou até para fazer as suas apostas esportivas brasil





Seja tolerante





O primeiro passo para conviver em ordem com pessoas desorganizadas é aprender a ter paciência, pois nem sempre se trata de simples preguiça, mas de outros fatores que talvez você não conheça. Portanto, você deve ficar por dentro e tentar fazer com que a pessoa corrija o erro. Comece com pequenos detalhes e vá aumentando aos poucos as tarefas, mas não se assuste se você percebe retrocessos de repente, é normal e uma questão de tolerância.





Distribua as tarefas domésticas





Juntos, mantenham uma lista de tarefas e façam com que cada pessoa cuide de uma diferente. Pessoas bagunceiras podem ter as mais simples, enquanto aquelas muito mais organizadas podem lidar com as mais específicas ou complicadas. Hierarquia começando com a limpeza da sala de jantar ou mantendo a estante em ordem até que alguém cuide para que todo o banheiro, quarto ou escritório esteja em perfeitas condições.





Não culpe o bagunçado





Isso anda de mãos dadas com a paciência, lembre-se de que é rude tentar culpar uma única pessoa sem saber como ela se sente ou por que é desordenado. Procure uma solução e proponha-a, da mesma forma, ouça o que a outra pessoa tem a contribuir. Assim, quanto menos apontado, mais compreensão ele se sentirá e evitará repetir o erro.





Destine espaços





Enfatize os usos dos espaços. Se uma pessoa é bagunçada e não conhece os limites, ela começará a entendê-los quando perceber que há espaço para tudo e que se algo não estiver no lugar pode cair, deformar, ser maltratado ou simplesmente causar transtornos e desconfortos em outros. Certifique-se de que os livros não compartilhem espaço com copos ou que os materiais de limpeza não estejam perto da comida, por exemplo.





Agende tarefas





Isso permitirá que cada pessoa arrume regularmente sem exigir mais. Uma pessoa desarrumada evita ser desarrumada se souber o que e quando fazer as coisas, portanto, vendo que em um determinado dia a limpeza é feita, as compras são compradas ou o quarto é reorganizado, ele saberá que deve fazê-lo ou então o acordo de coabitação poderia ser quebrado.





Negocie





Não é que você assuma as tarefas do bagunceiro, mas você pode concordar em ver algo fora do lugar sem alterações se o outro melhorar a organização de um espaço alternativo. Troque tarefas ou atribua uma difícil e uma fácil a cada pessoa, para que exista igualdade.





Concentre-se no que é importante





Divida os espaços da sua casa de forma que você possa atribuí-los a cada pessoa sem injustiça; no entanto, não se esqueça que haverá lugares menos importantes e que nada deve acontecer se tudo não estiver em perfeitas condições. Por exemplo, uma pessoa desarrumada pode tomar conta do banheiro, que, embora seja uma área comum e exija muita higiene, não é o mais importante de todos.





Limpem constantemente





Para que seja mais fácil de conseguir, a limpeza deve existir e com isso queremos dizer que quanto menos poeira houver ou quanto menos sujeira você vir, mais fácil será para as coisas serem mantidas ou devolvidas ao seu lugar de maneira simples. A limpeza se tornará um hábito e será mais fácil para a organização se manter impecável.





Estabelece regras básicas





Não é necessário que gere um manual de encomendas, basta que tenha uma série de regras simples de seguir. Não deixe roupas no banheiro, guarde os itens que são levados no quarto, devolva a louça ao seu lugar após usá-los, não deixe cabos no chão, etc. São simples, básicos e quem se considera bagunceiro poderá segui-los sem complicações.





Estabelece limites