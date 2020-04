Basquetebol, você sabe que esporte é esse?

Se você está buscando a resposta dessa pergunta, você está no caminho correto, afinal provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre esse esporte, ou já viu, deseja jogar, ou simplesmente quer ficar por dentro do assunto. Vamos apresentar a seguir de forma breve alguns pontos do basquetebol com um código promocional caso queira saber mais sobre ele.





Como iniciou o basquetebol?





Assim como outros esportes, o basquetebol é bastante antigo, segundo dados do Sport regras, começou em meados de 1891, quando James Naismit um professor de educação física Canadense teve que criar um novo esporte exigido pelo diretor da escola que o mesmo lecionava na época para ser uma alternativa ao Futebol Americano e ao Baseball. A partir desse momento, ele resolveu criar um esporte sem muito contato físico (ao contrário do futebol americano) para evitar determinados ferimentos ou fraturas que poderiam ocasionar, principalmente porque o piso era de madeira e os pés eram utilizados de forma livre.





Teve então a ideia de pendurar cestas (duas) de pêssegos a uma determinada distancia do chão (distancia essa que nunca foi mudada até atualmente, qual seja, 3,05 metros) e o jogo tinha por objetivo meter a bola dentro da cesta do adversário, então times começaram a se formar e de início foram criadas 13 regras principais que norteavam o jogo. Posteriormente, com o decorrer do tempo, mudanças foram surgindo como a de cortar o fundo da cesta para não haver interrupção do jogo quando alguém conseguia marcar a pontuação, começaram a surgir os rebotes devido às tabelas e entre outras funções tidas até hoje.





Em 1936, o basquetebol entra para modalidade olímpica se tornando assim bastante conhecido perante toda parte do mundo. Atualmente, o esporte é praticado por mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro, nos mais de 170 países filiados à FIBA.





Qual o objetivo da partida de basquetebol?





Dividido em duas equipes, cada uma possuindo 10 jogadores (sendo 5 titulares e 5 reservas) estes possuem o objetivo de fazer o máximo de pontos possíveis durante a partida, ao final ganha quem tiver mais pontos.





O tempo é dividido em 4 partes, cada uma com cerca de 10 minutos. A posse de bola é com o lance do árbitro ao ar e cada equipe escolhe um jogador para tentar pegá-la e desviar para um colega da sua equipe.





Como se lança a bola no basquetebol?





Os dois jogadores, no momento em que o árbitro lança, têm de estar com os pés dentro da sua metade do campo e aí:





- Haverá o lançamento da bola de forma vertical e os jogadores só irão poder tocar na bola quando essa alcançar o seu ponto mais alto.





- O que acontece com os demais jogadores? Ficam fora do circuito central até que os dois jogadores escolhidos toque na bola e a repasse.





Quando acontecer esses dois lances citados, em cada início de tempo, a mesa de julgamento assinala de quem é a posse da bola sinalizando a equipe. Então começou o jogo e desse momento em diante deve-se respeitar as regras existentes que são várias, com o risco de sofrer as penalizações. Existem ainda inúmeros tipos de passes que são possíveis de serem feitos, pois não há uma regra específica que os limitem sendo até mesmo alguns passes normais e frequentes em diversas partidas.





Sem dúvidas, o professor Naismith não poderia imaginar que aquela sua proposta de entretimento na época de escola iria ganhar uma expansão por tantos anos, se tornando esporte conceituado perante todo o mundo, em zona de campeonatos olímpicos de bastante sucesso e falando em sucesso





Gostou do artigo? Caso queira participar desse esporte seja de forma técnica ou por lazer deixo-o como sugestão.