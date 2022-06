Dicas de restaurantes de alta gastronomia para conhecer em SP

São Paulo é uma cidade que oferece todos os tipos de entretenimento para seus turistas. Você pode visitar a maior cidade da América Latina para ver o show de uma banda internacional, conhecer os melhores destinos e tradicionais pontos turísticos da capital paulista, além dos restaurantes mais famosos do país.

E é sobre eles que falaremos nesta postagem. Traremos dicas dos locais de alta gastronomia para conhecer com sua família e amigos em SP, além de explicar como encontrar passagens aéreas promocionais.

Alex Atala, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira são alguns dos chefs que comandam a cozinha de bons restaurantes em São Paulo. Voe Azul e conheça essas casas.

A Casa do Porco, como o próprio nome diz, é um local especializado em pratos com carnes de porco. Comandado pelo chef Jefferson Rueda, o restaurante oferece deliciosas criações à lá carte ou um menu degustação com os destaques do cardápio em porções reduzidas.

Inclua a Casa do Porco em seus pacotes de viagens. Endereço: Rua Araújo, 124 - Centro.

Le Bife

O famoso chef da tv, Erick Jacquin é responsável pelo moderno e descontraído Le Bife. A casa fica no Itaim Bibi, região nobre da cidade de São Paulo. O restaurante é especializado em tartares.

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 1088 - Itaim Bibi. O restaurante fica perto de vários bons hotéis. É uma boa pedida para um jantar pós-passeio ou trabalho.

Maní

Outro destaque na cidade e que vale você comprar seu voo Latam ou de outras companhias aéreas para conhecer é o Maní, da chef Helena Rizzo.

Helena, agora jurada do programa Masterchef Brasil, é gaúcha, mas foi em São Paulo que se consagrou como uma das melhores chefs do mundo. Ela cria pratos que mesclam ingredientes nacionais com importados.

Sal Gastronomia

Comandado pelo chef Henrique Fogaça, o Sal Gastronomia funciona na capital desde 2005. A casa é muito conhecida por seus pratos elaborados com ingredientes de qualidade, cheio de sabores, cheiros e texturas.

Parada obrigatória nas viagens de quem visita São Paulo.

Como comprar passagens aéreas promocionais

Para comprar suas passagens aéreas com preços mais baixos siga os truques abaixo:

● compre sempre antecipadamente;

● pesquise em várias empresas aéreas e site de viagens;

● verifique a opção de trocar seus pontos do cartão de crédito por milhas aéreas;

● fuja de feriados e datas comemorativas

● tenha mais de uma opção de data para visitar SP