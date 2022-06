3 drinks diferentes para fazer com conhaque

Provavelmente você já deve ter provado ou ouvido falar em uma bebida chamada conhaque. Ele está entre uma das bebidas clássicas no Brasil e possui uma origem interessante.





O conhaque é derivado do processo de destilação do vinho e foi descoberto pelo Chevallier de la Croix-Marrons. Ele eventualmente acabou por se tornar uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no Brasil e em todo o mundo. Podendo ser consumido a qualquer hora do dia e em situações diferentes.





Após essa breve informação, confira alguns drinks um pouco diferentes que você pode fazer com o conhaque.





Henessy e Coca-Cola





Uma das bebidas mais interessantes para se fazer com conhaque é o chamado Henessy e Coca-Cola. Esse tipo de drink é bastante popular porque é mistura do conhaque com a bebida não alcoólica.





Ingredientes





● 1 ou 2 cubos de gelo;





● cerca de 200 ml de conhaque;





● cerca de 200 ml de Coca-Cola.





Modo de preparo





Para fazê-lo, como o próprio nome sugere, é necessário misturar a Coca com o conhaque e colocar gelo. Outra opção é realizar essa mistura do conhaque com outros tipos de refrigerantes





Coquetel de Chocolate





Se o Henessy e Coca-Cola tem um alto grau de popularidade, esse Coquetel de Chocolate talvez não seja tão conhecido assim. No entanto, seu preparo é bastante simples e seu gosto é bem saboroso.





Ingredientes





● cerca de 200 ml de conhaque;





● cerca de 200 ml de licor de cacau;





● 1 caixa de chocolate em pó;





● 1 lata de creme de leite;





● 1 lata de leite condensado.





Modo de preparo





Realizar esse drink, assim como primeiro, é outra tarefa bastante simples. Basta colocar tudo no liquidificador e colocar um pouco de chocolate em pó no drink quando for servir. Dessa forma, você pode ter certeza que terá preparado uma receita bastante saborosa!





Conhaque Tônica





Por fim, temos o Conhaque tônica, um drink que também não é tão conhecido, mas que também é super simples de fazer





Ingredientes





● 2 ou 3 cubos de gelo;





● Água tônica;





● Limão-siciliano;





● 400 ml de conhaque.





Modo de preparo





Como dito anteriormente, é bem simples preparar o drink. Basta colocar os gelos em um copo médio ou grande e, em seguida, depositar o conhaque e a água tônica. Por fim, adicione o limão siciliano quando for servir.





