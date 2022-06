Como preparar uma cesta básica?

cesta básica é uma excelente forma de fornecimento de alimentos essenciais e até mesmo de produtos de limpeza ou higiene pessoal. Dessa forma, a cesta de alimentos serve para economizar nas compras, para realizar doações ou para comercializar em diferentes estabelecimentos.





Ainda não sabe como montar uma cesta básica de alimentos? Não se preocupe, reunimos as dicas mais importantes para você conhecer tudo o que é necessário para montar uma boa cesta básica. Confira a seguir:





Invista em produtos básicos





Antes de começar a montagem, é muito importante reunir uma lista com os produtos essenciais de cesta básica para comprar. Não existe uma regra específica dos itens, mas alguns estão entre os mais utilizados e certamente não podem faltar, como:





● Açúcar;





● Feijão;





● Arroz;





● Molho de tomate;





● Café em pó;





● Carne enlatada;





● Farinha;





● Leite em pó;









● Sal;





● Tomate enlatado.





Além dos alimentos essenciais para o dia a dia. Dependendo da cesta básica, é possível apostar até mesmo em itens importantes para a higiene pessoal, como escova de dente, creme dental, sabonete e outros.





Dê preferência a produtos não-perecíveis





No momento da escolha dos produtos para a montagem da cesta, é essencial não utilizar itens como congelados e vegetais. Isso porque esses produtos normalmente possuem menos tempo de validade.





É fundamental dar preferência aos produtos não-perecíveis, como grãos, enlatados e outros.





Conte com um bom fornecedor de produtos





Para economizar tempo e dinheiro, é extremamente importante encontrar um bom fornecedor de produtos de mercearia . Essa é uma excelente forma de comprar itens de altíssima qualidade, por preços acessíveis, que cabem no seu orçamento.





Dessa forma, a cesta reúne os melhores produtos por um preço baixo. Incrível, não é mesmo?





Se preferir, opte por uma cesta básica pronta





Além da possibilidade de montar as cestas com os itens de sua preferência. Outra maneira de adquiri-las, é sabendo onde comprar cestas básicas de qualidade e com bons preços.





Para isso, uma dica muito importante é procurar um bom fornecedor de cestas alimentícias prontas, para aproveitar ao máximo os descontos e exclusividades da compra no atacado.





Sendo assim, é possível economizar em sua casa ou até mesmo revender as cestas da melhor forma possível.