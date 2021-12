TRÊS LAGOAS| Sonho da nova Feira Central torna-se realidade nesta sexta-feira (10)

Enfim, faltam poucas horas para o sonho de ter um espaço com infraestrutura completa para feirantes e população se tornar realidade, nesta sexta-feira (10), a partir das 18h, acontece a inauguração da primeira etapa da Feira Central, com a entrega da construção do barracão que possui área de 5.550 m².





Para marcar esse momento histórico, esperado há mais de 70 anos, a Administração Municipal promove uma grandiosa inauguração repleta de emoção e adrenalina.





Diversas autoridades estarão presente para celebrar junto ao Prefeito Angelo Guerreiro à conquista, entre os representantes estão a ministra da Agricultura - Tereza Cristina, a senadora três-lagoense e candidata à presidência – Simone Tebet, o senador Nelsinho Trad e deputados federais e estaduais, além de secretários de Estado e os prefeitos da região do Bolsão.





Passam pelo palco o cantor sul-mato-grossense, que ganhou projeção nacional, André Santinni e em ritmo radical o motoqueiro Jacaré Du brejo e suas acrobacias em duas rodas, encerra a noite.





A Feira Central representa uma nova era na vida dos feirantes e para o desenvolvimento turístico e econômico de Três Lagoas. O prédio oferece um espaço planejado para proporcionar mais segurança e um serviço de maior qualidade, sem os percalços enfrentados atualmente relacionados ao clima.

Planejada para execução em duas etapas, a inauguração desta sexta-feira é referente à primeira fase do projeto, que seguirá, em 2022, com a execução da obra de infraestrutura no entorno da construção principal.

A OBRA

Iniciada em março do ano passado, a primeira fase é constituída pela construção do “barracão” que possui área de 5.550 m², implantação de 200 box para hortifrúti, 37 espaços gourmets, sanitários, praça de alimentação, palco e área administrativa.

Para acompanhar todos os detalhes da Feira Central e as informações da próxima etapa, a Prefeitura de Três Lagoas criou um espaço voltado para o tema, na própria página do Município em Acesso Rápido / Feira Central Turística. Acompanhe!













ASSECOM