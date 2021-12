DOURADOS| Município recebe 10 mil doses da Janssen e dá início a vacinação de reforço

Central de Vacinação estará aberta até às 22h nesta quinta-feira

A Prefeitura de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), recebeu 10 mil doses de vacina da Janssen contra a covid-19, na noite desta quarta-feira (8). Estas são doses de reforço destinada aos 13.578 douradenses que tomam a dose única do imunizante. A vacinação teve início na tarde desta quinta-feira (9), das 14h às 22h, na Central de Vacinação, anexa ao Pavilhão de Eventos, e será exclusiva para este público.





Portanto, a vacinação dos imunizantes de outros laboratórios, como a Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac, estão paralisadas nesta quinta-feira. Já amanhã (10), a dose 3 (de reforço) será retomada. O assessor Especial de Imunização, Edvan Marcelo Marques, explicou que a logística foi pensada para garantir um atendimento agilizado.





“O grupo que tomou a dose da Janssen, que era única, são os únicos que ainda não tiveram a oportunidade de tomar uma dose de reforço. Com a chegada deste primeiro lote acreditamos que a procura será grande e temos trabalhado para garantir agilidade na vacinação”, destacou.





Edvan ainda frisou que para garantir a vacinação é importante estar com o comprovante da primeira dose, que pode ser o papel entregue no momento da vacinação, ou o comprovante impresso do Conect SUS.





Conforme a recomendação do Ministério da Saúde, gestantes e puérperas que tomaram a dose única da Janssen receberão dose de reforço da Pfizer e poderão buscar a vacinação nesta sexta-feira, na Central de Vacinação.





ASSECOM