TRÊS LAGOAS| Prefeitura lança concurso com 597 vagas, com salários de até R$ 6.900,00

As inscrições terminam no dia 17 de janeiro e devem ser realizadas pelo site da Fapec

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, distante 327 quilômetros de Campo Grande, está com inscrições abertas para preencher 597 vagas. Os salários variam de R$ 1.448,93 a R$ 6.983,83, com carga horária de 20 a 40 horas semanais ou plantões de 12x36. As ofertas são para nível médio e superior.





Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis médio ou superior, bem como registro no respectivo conselho de classe quando solicitado, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.





As inscrições, que foram abertas no dia 16 deste mês, terminam no dia 17 de janeiro e devem ser realizadas pelo site da Fapec . A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 120. Os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital podem solicitar a isenção da taxa até às 23h59 do dia 23 de dezembro.













Por Viviane Oliveira