TRÊS LAGOAS| Guerreiro garante recursos para asfaltar a avenida Custódio Andrews

O Prefeito Angelo Guerreiro esteve em Campo Grande nesta terça-feira (21), assinando convênio com o Governo do Estado para execução de obras de infraestrutura em Três Lagoas que serão realizadas através de uma parceria entre as administrações estadual e municipal.





“Todas as cidades estão tendo o olhar do Governo de Mato Grosso do Sul em todas as áreas. No governo a gente tem um olhar municipalista de verdade”, disse o governador Reinaldo Azambuja durante o evento.





O convênio assinado e destinado para Três Lagoas, no valor de R$ R$15.023.307,51 será usado em obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e urbanização da Av. Custódio Andrews.





“Recebemos com muita alegria o convite do Governo para esse evento que vai resultar em mais uma grande e importante obra para Três Lagoas. Estamos chegando ao final do ano e o nosso Papai Noel, nosso governador Reinaldo Azambuja, como sempre, prestigiando Três Lagoas. Esse convênio será investido na construção de uma avenida que vai interligar a área central com diversos bairros do nosso município, facilitando ainda mais o ir e vir da população três-lagoense”, enfatizou o prefeito Angelo Guerreiro.





Ele lembrou da retirada recente dos trilhos antigos, onde havia uma ferrovia abandonada. “Retiramos os trilhos, acabou o matagal, mas a poeira ainda é um problema. Vamos drenar, pavimentar e fazer uma bela avenida. O Governador Reinaldo Azambuja e os secretários Eduardo Riedel (de Infraestrutura) e Eduardo Rocha (de Governo), nos ouviram, foram sensíveis ao nosso apelo e estão atendendo uma solicitação que é da sociedade”, completou Guerreiro.









ASSECOM