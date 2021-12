DOURADOS| Agehab entrega 82 escrituras do programa de regularização fundiária

Algumas famílias aguardavam há mais de 20 anos para ter o documento

A Prefeitura de Dourados, através da Agehab (Agência Municipal de Habitação), realizou nesta quarta-feira (22) a entrega de 81 escrituras para famílias de diferentes bairros populares do município.





Os documentos fazem parte do programa de regularização fundiária, é por meio dela que o morador comprova sua posse. Com a documentação, ele pode usufruir do bem realizando construções, ampliações e reformas. Um imóvel regularizado ainda pode ser vendido com financiamento e essa é uma das maiores vantagens para seus proprietários.





“Temos muitas casas que o morador está aguardando de 5 à 20 anos para ter essa escritura em mãos. Essa entrega leva dignidade para as famílias, segurança jurídica sobre o imovel e benefícios. O proprietário pode conseguir crédito imobiliário, formalidade na transmissão do bem e até mesmo fazer a venda de maneira formal”, disse Diego Zanoni, diretor-presidente da Agehab.





A escritura para uma residência popular custa no mínimo R$ 5 mil e muitos não têm condições financeiras de legalizar o imóvel. Os beneficiários demonstraram felicidade em receber o documento. “Tem 24 anos que eu aguardava a escritura da casa, no bairro Canaã I. Eu sou a primeira moradora e nunca teve escritura, agora eu tenho a garantia de que a casa é minha, estou mais segura e agradeço a Deus que chegou esse momento. Estou muito feliz”, disse dona Regina, uma das contempladas.

Participaram da solenidade de entrega, várias autoridades e o prefeito Alan Guedes, que não escondeu seu entusiasmo. “A entrega das escrituras é a realização de um sonho de muitas famílias. Esse ano nós conseguimos entregar em média uma escritura por dia, me deixa bastante feliz! Mas sabemos que temos um grande desafio para o próximo ano, ampliar o número de regularizações. Isso é fun damental para que possamos ter do ponto de vista do cadastro imobiliário, a propriedade efetiva das famílias sobre essas doações que já ocorreram, essa formalização que é tão importante. Então nessa semana especial de Natal, a gente fica muito feliz com a presença dessas 81 famílias aqui que receberam um presente que foi realizado à muitas mãos e com muito esforço”, disse ele.





A administração tem um levantamento das casas que ainda não constam com documentação, mas, quem tiver dúvidas, pode procurar a Agehab, na rua Coronel Ponciano, 1700 – Bloco B, ou entrar em contato pelo telefone (67) 3411- 7000.





