TRÊS LAGOAS| Prefeito inaugura decoração natalina na Cidade

Foi dada a largada no espírito de natal em Três Lagoas, o Prefeito Angelo Guerreiro inaugurou na noite de ontem, segunda-feira (06), na Praça Ramez Tebet a decoração natalina da área central e avenidas da cidade.





A cerimônia contou com a chegada do Papai Noel e a presença de personagens infantis, além de muita música embalada por canções natalinas. Autoridades Municipais também participaram do evento.





Este ano o Município optou por reutilizar os materiais das decorações dos anos anteriores com intuito de economizar verba e destinar para outra finalidade. Os enfeites estão localizados no centro da cidade, na Praça Ramez Tebet, Praça Santo Antônio e Avenida Antônio Trajano até a Catedral Matriz.

Conforme ressaltou Guerreiro, caso fosse contratada empresa para executar o serviço realizado pela Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), o valor gasto seria em torno de R$ 1.2 milhão. Entretanto, essa verba economizada será revertida para a Saúde.





“Esse valor será investido no custeio de exames e pequenas cirurgias das pessoas que estão na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), por conta da Pandemia”, explicou.





Para o próximo ano, o Prefeito anunciou que o cenário será bem diferente. “Já deleguei para a Cultura, que ano que vem teremos decoração e iluminação em todas as avenidas e iremos construir a cidade do Papai Noel na proximidade da Estação Ferroviária”, concluiu Guerreiro.





Estiveram presentes na cerimônia o vice-prefeito Paulo Salomão, os vereadores: Britão do Povão (SOLIDARIEDADE), Silverado (PSDB), Cassiano (PSDB), Sirlene (PSDB) e Evalda (MDB) entre outras autoridades municipais.

ASSECOM