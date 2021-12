Deputado Pedro Kemp solicita ao Executivo revisão da tabela salarial dos professores convocados

deputado Pedro Kemp (PT)

O deputado Pedro Kemp (PT), durante as explicações pessoais da sessão plenária mista da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) nesta manhã (7), solicitou ao Governo do Estado revisão da tabela salarial dos professores convocados que atuam na Rede Estadual de Ensino. “Representam a maioria dos professores na Rede Estadual de Ensino tem a habilitação igual aos efetivos, realizam as mesmas atividades, mas recebem 32% a menos que os outros professores”, relatou.





“Dos 20 mil profissionais convocados, mais de 12 mil são contratados. A redução dos seus vencimentos pelo Executivo em 2019 causou insatisfação à categoria que anseia por equiparação salarial aos professores efetivos. E isso reflete no ensino, e também gera desconforto no ambiente de trabalho, para que possam estar na sala de aula, mais motivados, e desempenhando sua função”, declarou Pedro Kemp.





O deputado lembrou a situação financeira do Estado atualmente. “O Estado de Mato Grosso do Sul vive uma situação financeira mais confortável, permitindo ao governador anunciar uma série de medidas aos que vivem em vulnerabilidade social; e ainda vários projetos beneficiando as categorias de servidores públicos, com 10% de reajuste, e aumento e reorganização de outras carreiras, mas ainda é preciso ajustar o salário dos professores convocados”, concluiu.





Por: Christiane Mesquita