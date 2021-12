Deputado Zé Teixeira reivindica recursos federais para atender APAE de Caarapó

Deputado Zé Teixeira

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação pedindo aos deputados federais e senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, a viabilização de recursos da União a serem investidos na aquisição e instalação de um parque infantil adaptado para a sede da APAE de Caarapó.





De acordo com o deputado é necessário incentivar a atividade física às pessoas com deficiência, principalmente desde crianças, sendo o esporte um meio desses indivíduos redescobrirem a vida de uma forma ampla e global, uma vez que esta prática previne as enfermidades secundárias à deficiência e ainda promove a integração social, levando as crianças e jovens a descobrirem suas potencialidades, apesar das limitações físicas, e terem uma vida normal e mais saudável.





“Desta forma, pedimos pelo providencial apoio da Bancada Federal na viabilização de Emenda junto ao Orçamento da União, direcionando os recursos necessários e imprescindíveis para o atendimento aos assistidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caarapó, possibilitando às crianças com deficiência, em geral mais retraídas devido a suas limitações - seja motora ou sensorial, desfrutarem do prazer de brincar com liberdade, em perfeita harmonia com as outras crianças”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes