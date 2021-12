TRÊS LAGOAS| Ao som da Banda Marcial “Cristo Redentor”, Prefeitura entrega iluminação Natalina em celebração aos 58 anos de fundação do Distrito de Arapuá

Na noite de terça-feira (14), a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura, realizou o acender da Iluminação Natalina na praça do Distrito de Arapuá. O evento foi preparado especialmente para comemorar o 58º aniversário de fundação do Distrito, tendo brinquedos infláveis para as crianças, pintura facial, aferição de pressão e aplicação de vacina COVID-19 pela equipe da Unidade de Saúde do Arapuá, além da brilhante apresentação da Banda Marcial Cristo Redentor.





Após o acender das luzes, o prefeito Angelo Guerreiro discursou para o público presente sobre o carinho especial que tem pelo Distrito e relembrou a época em que morou lá. “Os mais antigos vão se lembrar de quando eu morei aqui e de como era tudo tão difícil. Me lembro de quando fiquei em um barraco de lona amarrada em coqueiros e quando instalei um circo aqui. São momentos inesquecíveis. Arapuá tem famílias tradicionais que não abandonam nunca esse lugar e isso é lindo, precisa ser preservado, porque isso significa valorizar a própria origem”, disse.

Guerreiro pontuou, ainda, os investimentos feitos em sua gestão. “Hoje podemos dizer que nenhum carro atola mais nas estradas rurais, pois temos uma equipe só pra atender essa demanda. Fizemos recentemente a entrega da reforma do vestiário e melhorias no Campo de futebol e em breve, Arapuá terá uma das mais completas escolas municipais de campo, que está em reforma. É nosso compromisso realizar estas obras em prol da população”, continuou.





Após fazer um breve relato sobre a fundação do Distrito e sua história, Guerreiro homenageou a ex-vereadora e moradora de Arapuá, Suely Trannin e ao profissional de imprensa Nei Canistro.





Para encerrar a solenidade, teve a chegada do Papai Noel para entregar presentes e doces às crianças e desejar Feliz Natal a todos. Na ocasião, o prefeito dialogou com os moradores, sendo cumprimentado e parabenizado por todos.





O evento contou com a presença da primeira-dama Leide Daiane, dos secretários Adriano Barreto (de Infraestrutura, Transporte e Trânsito), Rialino Medeiros, (Esporte, Juventude e Lazer), José Aparecido de Moraes (Desenvolvimento Econômico), diretor de Cultura, Hericksen Plesley, vereadores Cassiano Maia, Sirlene dos Santos e Silverado.





Vale ressaltar que o projeto de Lei que instituiu o aniversário do Distrito de Arapuá é de autoria do Prefeito Angelo Guerreiro, quando exercia o mandato de vereador do Município.





ASSECOM