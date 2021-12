4 melhores concursos abertos do MS

Os órgãos públicos estão abrindo oportunidades em seus quadros funcionais para pessoas com variados níveis de escolaridade; confira

O Brasil passa por uma acentuada crise econômica que afeta os mais diversos setores produtivos, o que dificulta a inserção das pessoas no mercado de trabalho. Por outro lado, os órgãos públicos, mesmo nesse momento tão adverso, estão abrindo oportunidades em seus quadros funcionais para pessoas com variados níveis de escolaridade.





Atualmente, existem concursos abertos em todas as regiões do país, e especificamente no estado do Mato Grosso do Sul, somam-se 2420 vagas. Veja:





Câmara Campo Grande





O concurso da Câmara de Campo Grande MS tem inscrições abertas para preencher 20 vagas nos níveis médio e superior. O teto do salário é de R$3.005,00 para os postos de assistente social (1), técnico administrativo (2) e tradutor de libras (2). As demais vagas são para o cargo de assistente administrativo (15), com um salário de R$1.774,10.





Ibama 2021





O concurso do Ibama está nos últimos dias para inscrições. As oportunidades são para candidatos de técnico e analista, e o total de vagas é 568. O certame é nacional, mas diversas vagas são destinadas ao estado do Mato Grosso do Sul. O salário dos aprovados chega a R$8.547,64.





IBGE – Censo Demográfico





O concurso do IBGE abre oportunidade para preencher 1.812 vagas. Os postos estão distribuídos em dois cargos: agente censitário de administração de informática (1.781), com salário de R$1.700,00; e coordenador censitário de área (31), com salário de R$3.677,27.





UFGD MS 2021





O certame da Universidade Federal da Grande Dourados visa ao provimento de 20 vagas em cargos de técnicos-administrativos, com foco em preencher vagas de técnico, assistente, engenheiro e bibliotecário. Para os candidatos que têm ensino médio, o salário inicial é de R$2.446,96, acrescido de R$458 de auxílio-alimentação. Já para candidatos de nível superior, a remuneração é de R$4.180,66, acrescido de R$458 de auxílio-alimentação.





