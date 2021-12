Sol predomina e temperatura pode atingir os 41ºC nesta sexta-feira em MS

Na Capital, os termômetros podem chegar aos 34ºC hoje

Os termômetros podem atingir nesta sexta-feira os 41ºC, de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para Mato Grosso do Sul.





O índice deve ser atingido nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Bonito e também em Porto Murtinho. Jardim tem máxima de 38ºC, assim como Ponta Porã. Em Dourados os termômetros podem chegar aos 37ºC.





Campo Grande amanheceu com céu aberto e 23ºC de temperatura. O dia deve ser de poucas nuvens e máxima prevista de 34ºC.

Campo Grande nesta manhã de sexta-feira ©FRANCISCO BRITTO

O calor também promete ser intenso em Sidrolândia, onde a máxima é de 39ºC, Ribas do Rio Pardo, Coxim, Água Clara e Paranaíba, municípios com máxima de 38ºC, e Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas, onde a máxima será de 37ºC.





A umidade relativa do ar pode atingir os 25% ao longo do dia. A recomendação é ingerir bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas mais quentes.





Apesar do calorão, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) emitiu um aviso para mudança do tempo no domingo. Há possibilidade de chuva com rajadas de ventos de até 80 km por hora.





As condições são devido à passagem de um cavado e ao transporte de umidade, aliados ao calor. Apesar do tempo chuvoso, as temperaturas devem permanecer em alta.





Confira no mapa as condições de tempo e temperatura estimados pelo Cemtec para a Capital e alguns municípios de Mato Grosso do Sul.









Por Gabriel Neris