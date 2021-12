CHAPADÃO DO SUL| Prefeito João Carlos Krug anuncia Projeto de Lei que prevê custeio da conta de água e esgoto de famílias de baixa renda e que consumam até 10 m³ por mês

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug anunciou o Projeto de Lei que prevê custeio da conta de água e esgoto de famílias de baixa renda e que consumam até 10 m³ por mês. O Projeto que visa firmar convênio com a Sanesul, foi enviado para a Câmara de Vereadores nesta quinta-feira, 09.





O prefeito explicou que a intensão do projeto é trazer um conforto financeiro a essas famílias ao mesmo tempo que ajuda o comércio local e a conscientização do consumo de água. “Esse dinheiro que as famílias vão economizar com a conta de água, vai ser aplicado no comércio local. Serão mais de duas mil famílias podendo gastar um valor a mais nos mercados, farmácias e demais estabelecimentos sul-chapadenses. É uma ação social onde todos saem ganhando: famílias de baixa renda, comércio local e o meio ambiente”, finaliza.





O Projeto de Lei prevê que somente serão beneficiados com o custeio da conta de água e esgoto os imóveis com fins residenciais e desde que os moradores que a renda familiar não seja superior a dois salários mínimos e que o consumo de água não exceda aos 10m3, dez metros cúbicos, por mês.

Caso aprovado, caberá a Secretaria de Assistência Social realizar o levantamento e o cadastramento das famílias aptas a participar do programa. Atualmente a estimativa é que mais de duas mil famílias sul-chapadenses possam ser beneficiadas, e o investimento da Prefeitura ser de aproximadamente R$ 60 mil ao mês.





A secretária de Assistência Social, Maria das Dores, ressalta que será necessário as famílias estarem cadastradas no Ca dÚnico. “Atualmente temos mais de 3800 famílias cadastradas no CadÚnico, e a grande maioria estaria apta a participar deste programa, claro que sempre respeitando o consumo máximo. As famílias que se encaixam nesta renda devem procurar os CRAS que temos em nosso município, para fazerem parte deste possível projeto e de outros que também são oferecidos”, finaliza.

O CRAS Cerrado atende os moradores dos bairros: Esperança, São Pedro, Planalto e Centro e está localizado na R. P, nº 447, sendo o telefone para contato (67) 3562-3920. Já o CRAS Parque União atende os moradores dos bairros: Esplanada, Espatódia, Sucupira, Sibipiruna e Flamboyant e está localizado na Av. Rio Grande do Norte, nº 894, e o telefone para contato é o (67) 3562-2106.

O Executivo Municipal reforça a preocupação com as necessidades das famílias de baixa renda de nosso município com esse Projeto que além de subsidiar um dos gastos mais importantes das famílias também auxilia ao uso consciente da água, bem como o aumento de compras no comércio local.

O Projeto foi apresentado à imprensa local, onde além do prefeito João Carlos Krug e a secretária de Assistência Social, Maria das Dores, estavam presentes os secretários: Itamar Mariani (Finanças e Planejamento), Ricardo Bannak (Seinfra) e Agnes Miler (Governo).





ASSECOM