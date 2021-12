HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Ceda à preguiça, avalie os sonhos e aumente a sintonia com a espiritualidade. A sensibilidade estará amplificada, hoje. Bom para relaxar e restaurar suas energias com atividades ao ar livre, junto à natureza. A semana terminará com abertura a novas experiências. Marque presença nas redes, amplie amizades e descubra novidades. Deixe a documentação em ordem. Viaje mais.





Touro - 21/04 a 2/05





Amizades próximas apoiarão suas decisões. A semana terminará com empatia, carinho de amigos e conexão especial com alguém de longe. Aposte em mudanças e comece nova fase no amor. Bom para mudar de ambiente e resolver conflitos íntimos com visão profunda dos fatos, autoestima e objetividade. Talvez se afaste de um grupo e ingresse em outro. Poder em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Notícias de longe darão segurança. Encurte a distância numa relação especial com vídeo-chamadas e conversas animadas. Aumente a exposição e revele seus talentos ao mundo. A semana terminará com sucesso, prestígio e projeção na carreira. Visualize onde quer chegar e determine metas. Amor com planos para o futuro, sintonia e entendimento. Casamento em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Conexões internacionais enriquecerão o trabalho e alargarão os horizontes. Sonhos com uma viagem manterão o astral em alta, apesar do excesso de demandas. Hora de brilhar publicamente e alavancar a carreira. Fortaleça a posição profissional e firme alianças. Vênus e Plutão aprofundarão um vínculo especial. Nova relação transformará padrões. Momento de prestígio.





Leão - 22/07 a 22/08





Converse com filhos ou o par sobre as mudanças desejadas. A semana terminará com novos planos, cuidados estéticos e rotina mais gostosa. Firme acordos no trabalho e aprofunde relações. Bom momento para incorporar hábitos saudáveis, fazer um detox e eliminar excessos. Tome iniciativas nos relacionamentos. A fase trará resgates do passado e decisões familiares.





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuntos do coração estarão em destaque. Sonhos reveladores, romantismo e muita emoção intensificarão o amor. Aposte em conversas diretas, se quiser aprofundar um vínculo especial. Bom momento também para iniciar relações e embarcar em novas experiências. Um antigo projeto ganhará nova versão. Resgate contatos de trabalho do passado. Paixão em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Comunicações de trabalho poderão ser confusas. Esclareça informações com perguntas claras, objetivas e vá direto ao ponto. Talvez seja difícil se concentrar nos detalhes hoje. O esforço mental cobrará momentos de distração. Aproveite para cuidar de interesses pessoais, do corpo, ir ao médico e manter a saúde equilibrada. Resultados fluirão positivamente. Una a família.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana terminará com surpresa gostosa no amor, prazeres diferentes e muita criatividade. Assuntos financeiros interferirão nos relacionamentos. Esclareça detalhes de contratos e de possíveis investimentos. Conversas num tom mais direto e profundo com irmãos esclarecerão decisões de vida. Bom momento para aproximar a família com iniciativas e propostas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Hora de realizar sonhos e movimentar a vida numa direção atraente. Salde uma dívida, ou decida um investimento e mude padrões de consumo. Resgates do passado, lembranças gostosas e histórias de família anunciam um dia de muitas emoções. Mergulhe nos sentimentos e valorize seu percurso. Arrumações na casa darão bem-estar. Relaxe e restaure as energias.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Palavras carinhosas intensificarão o amor. O dia trará surpresas gostosas e desejos de mudanças. Circule nas redes, fale com amigos e descubra novidades atraentes. Na dúvida, siga a intuição que estará forte nesta fase que antecede seu aniversário. Aproveite também para fazer um balanço da vida, aprofundar vínculos afetivos e planejar novas ações no trabalho.





Aquário - 21/01 a 19/02





Investimentos na casa e na vida familiar aumentarão despesas. Faça contas, compre presentes e resolva assuntos financeiros com soluções originais. Apesar dos desafios, você estará otimista. Planos de expansão ganharão força, com Júpiter ainda em seu signo. Conte com autoconfiança, carisma e apoios influentes. Algo maior se desenhará para o futuro. Decida rumos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Projete a imagem, brilhe nas reuniões profissionais e determine metas mais altas. O dia trará empatia nas interações e conexões poderosas. Bom momento para aprofundar vínculos de amizade e conquistar espaço num ambiente diferente. Amplie a participação social e renove conceitos. Valerá também cuidar das necessidades pessoais e da família. Sucesso pela frente!





Por: ROSA DI MAULO