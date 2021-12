Semana começa com previsão de chuva isolada e máxima de 39ºC em MS

Na Capital, a temperatura pode atingir os 33ºC nesta segunda-feira

A semana tem início com previsão de pancadas de chuva isolada e temperatura máxima de 39ºC em Mato Grosso do Sul.





Campo Grande amanheceu com céu parcialmente claro e 23ºC de temperatura. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia será de poucas nuvens e máxima de 33ºC.

Campo Grande nesta manhã de segunda-feira ©FRANCISCO BRITTO

Os termômetros podem atingir nesta segunda-feira os 39ºC em Porto Murtinho e Eldorado, municípios próximos a fronteira do Brasil com o Paraguai. A máxima será de 37ºC em Jardim e Ponta Porã, 36ºC em Aquidauana, de 35ºC em Dourados, e de 34ºC em Corumbá.





O calor pode chegar aos 31ºC em Coxim, ao norte do Estado, e de 34ºC em Três Lagoas, município localizado no leste de Mato Grosso do Sul.





O Estado está sob dois avisos de chuva intensa desde domingo e que se encerram no fim da manhã desta segunda-feira. O primeiro deles alerta para rajadas de vento de até 100 km por hora em Alcinópolis, Aquidauana, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora.





O segundo alerta é para chuva intensa acompanhada de ventos de até 60 km por hora em Água Clara, Anastácio, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Miranda, Nioaque, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Terenos.





Por Gabriel Neris