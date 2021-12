TRÊS LAGOAS| Carreata e missa marcam a inauguração da obra de reforma e revitalização da Praça e Igreja de Santo Antônio

Uma missa precedida de uma carreata marcou a inauguração da obra de reforma e revitalização da Igreja e Praça de Santo Antônio, na manhã deste domingo (19).





A cerimônia foi iniciada com carreata às 8h levando a imagem do Padroeiro de Três Lagoas Santo Antônio, da praça do Jardim Alvorada até a Praça Ramez Tebet. Logo após, às 9h, foi celebrada missa com o Bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp.





Ao encerramento da celebração o Prefeito Angelo Guerreiro, juntamente com vereadores carregaram a imagem do padroeiro de Três Lagoas e fizeram o ato de descerramento da placa de restauração do local, ao som da banda Marcial Cristo Redentor.





O prefeito Angelo Guerreiro parabenizou todos que participaram da obra e frisou que “é importante construir, mas também temos que cuidar do que já está pronto. Hoje, a Administração Municipal entrega mais obras, mais uma restauração para população três-lagoense. Parabéns a todos, independentemente da religião, procuramos sempre atender todos seja qual for a sua religião."





Dom Luiz Knupp ressaltou que este domingo sempre será lembrado na história da cidade. “É um momento de renovar a nossa fé, é uma restauração não só do templo, mas também da nossa memória, uma renovação no nosso espírito cristão”, explicou o religioso.





Participaram do evento secretários da Administração Municipal e os vereadores: Silverado (PSDB), Sirlene (PSDB), Britão do Povão (SOLIDARIEDADE) e o presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia (PSDB).





OBRA





Símbolo histórico de Três Lagoas, construído em 1914, a Igreja passou por restauração das peças danificadas internamente, como forros, pisos e esquadrias. Além da pintura total, substituição da parte elétrica, recomposição da fachada e iluminação.





Já na praça foi realizado restauração da fonte, substituição de parte do piso da praça, substituição da iluminação existente por iluminação de LED, plantio de grama e pintura dos gradis.





Ponto turístico em Três Lagoas, a Igreja de Santo Antônio foi tombada pelo patrimônio histórico de 1982 pelo então prefeito Dr. Lúcio de Queiroz Moreira.









ASSECOM