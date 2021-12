HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04

Essa será uma semana de boas notícias nas áreas profissional e financeira. Encerre as atividades do ano com saldo positivo e sucesso dos empreendimentos. Propostas continuarão chegando. Vênus retrógrado poderá alterar parcerias e escolhas. Crie um ambiente protetor e carinhoso em casa. É hora de promover a união familiar e expressar gratidão a todos que fazem parte da sua vida.





Touro - 21/04 a 2/05





Palavras carinhosas, agradecimentos e empatia encerrarão atividades de grupo. Aproveite a semana para espalhar mensagens positivas pelas redes. Preparativos de viagem ou das festas familiares cobrarão agilidade. Contribua com projetos sociais e faça diferença. Vênus retrógrado poderá causar desconfianças ou cobrar decisões na vida íntima. Os padrões de relação mudarão nesta fase.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Encare diferenças nos relacionamentos e vá mais fundo numa relação especial. Vênus retrógrado levantará assuntos delicados da convivência íntima. Uma mudança no estilo de vida cobrará ajustes financeiros e visão de futuro. Compras de última hora, comunicações profissionais e finalizações agitarão a semana. Carinho e empatia aproximarão irmãos. Espere por uma nova fase no amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Encerre dinâmicas do passado, inicie amizades e aprofunde vínculos afetivos. Vênus retrógrado trará mudanças na maneira de se relacionar e chances de recomeço no amor. Eleve os sentimentos. Uma amizade poderá se tornar mais íntima. Aproveite a semana também para confraternizar com a equipe, renovar o ambiente social e consolidar a posição no trabalho.





Leão - 22/07 a 22/08





O excesso de demandas cobrará momentos de relaxamento e interiorização nesta semana. Visualize as mudanças que deseja e crie novos projetos. Vênus retrógrado inspirará cuidados estéticos. Mude hábitos e implante uma rotina equilibrada. Cuidados de saúde serão prioridade. Você estará mais ágil no trabalho, então aproveite para negociar contratos, apostar em inovações e investir no seu futuro.





Virgem - 23/08 a 22/09





Notícias de longe tocarão o coração profundamente nesta semana. Aproxime quem está longe com vídeo-chamadas e palavras sensíveis. Vênus retrógrado trará profundidade na expressão dos sentimentos e reflexões sobre o amor. Reveja posturas, pois mudanças na maneira de se relacionar atrairão chances de recomeço na vida íntima. Poder pessoal em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





O futuro estará iluminado. Aproveite a semana para projetar a imagem e ganhar popularidade no ambiente profissional. Sucesso, prestígio e reconhecimento abrirão portas na carreira. Encerre o ano com mais visibilidade e segurança nos relacionamentos. Vênus retrógrado pedirá atenção à família. Encare assuntos delicados, renove estruturas e elimine angústias. Viagem à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Convite de viagem, surpresas gostosas e conquista financeira desenharão um cenário positivo neste fim de ano. Aproveite a semana para decidir investimentos e fortalecer vínculos familiares. Vênus retrógrado levantará assuntos delicados com irmãos. Mudanças na maneira de se comunicar e de expressar os sentimentos surtirão efeito positivo nas relações. Negocie acordos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sentimentos profundos marcarão esta semana. Planeje mudanças e desenhe estratégias de trabalho. Uma boa notícia na área financeira será promessa de melhor qualidade de vida e tranquilidade neste fim de ano. Equilibre o orçamento, salde dívidas ou encerre uma despesa e diminua pressões. Marte em seu signo anuncia maior independência e conquistas pela frente.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Comece um novo ciclo nesta semana. Uma oportunidade financeira poderá promover mudanças positivas em sua vida. Renove conceitos e desenvolva um novo projeto. Ideias geniais poderão se transformar em um negócio lucrativo! Vênus retrógrado em seu signo trará uma percepção profunda dos relacionamentos e escolhas. Reveja posições, resolva diferenças e renove os sentimentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Diminua a velocidade, encerre o trabalho e relaxe. A semana trará paz interior e maior sintonia com a espiritualidade. Vênus retrógrado revelará sentimentos ocultos e desejos da alma. Aproveite para fazer um balanço do ano e encerrar um longo ciclo. Mudanças acontecerão de dentro para fora. Avalie os sonhos e aposte nos planos de expansão. Novas amizades à vista!



Peixes - 20/02 a 20/03





Novidades atraentes chegarão por amigos e pelo par. A última semana produtiva do ano cobrará iniciativas e foco nos relacionamentos profissionais. Espere por conquista na carreira e sucesso em negociações financeiras. Vênus retrógrado sinaliza mudanças no ambiente social ou na equipe. Talvez você encerre uma antiga parceria e inicie outra. Amor com sintonia e conversas francas.





Por: ROSA DI MAULO