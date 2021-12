Paranaíba lança música "Natal de Luz"

Paranaíba lança música "Natal Luz" em celebração ao Natal 2021, a iniciativa da Secretaria de Cultura visou à valorização dos cantores locais e a homenagem à volta das comemorações natalinas após o período pandêmico.





A produção teve apoio da Secretaria de Cultura e também do Prefeito Maycol Queiroz, que foram fundamentais para a realização do projeto. Todos os ensaios com os cantores foram realizados na sede da Secretaria de Cultura, localizada no Espelho d’Água. O Chefe da Divisão de Cultura, Diego Rafael de Queiroz Rodrigues e o cantor Guido Júnior foram os produtores da música.





Segundo os produtores “o objetivo do projeto é acender no coração de cada pessoa a verdadeira luz que não se apaga: a Luz de Deus, que é o amor”.





Foram escolhidos doze (12) cantores para levarem essa mensagem de amor através de canção. São eles: Anaísa Souza, Denir (Banda Trio Horizonte), Guido e Luciane, Márcia Martins, Nego Tiza (Pagode Bem-Bolado), Ronaldo Souza (Ronaldo Som), Santiago (Diego Queiroz), Zetinho (Banda Arco-Íris), Wanessa, Rilary Di Paula, Paulo Procópio e participação especial do guitarrista Alcélio Martins.





Os recursos financeiros para o projeto são provenientes do repasse do Governo Federal ao Município pela Lei 14017. A Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, denominada de Lei Aldir Blanc teve como objetivo promover ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia por meio de repasses aos Estado e Municípios. Algumas empresas e associações também apoiaram o projeto, entre elas a REVENDA OVÍDIO, RIOTEL, BELLE SYSTEM, INOX PAR, SOLAR AÇO, SH11, dentre outras que formam o grupo das “EMPRESAS AMIGAS DA LUZ”.





A Secretaria de Cultura autorizou a produção da música em forma de mp3 e também em videoclipe que foi gravado pela equipe Felipe Filmes. A gravação será transmitida em telão no dia 23 de Dezembro acompanhada da apresentação dos cantores envolvidos.









Fonte: DECOM

Por: Stella Gonsalves/Luana Chaves