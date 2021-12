Deputado Neno Razuk solicita construção de caixa d’água em Rio Brilhante

deputado estadual Neno Razuk (PTB)

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) apresentou indicação solicitando a construção de um reservatório de 500 mil litros de água, para atender bairros de Rio Brilhante. A proposição foi enviada ao diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro Júnior, a pedido do vereador Tucura (PTB) e da comunidade dos bairros Benedito Rondon, Morada do Sol e adjacências no município de Rio Brilhante.





“Sabemos da situação que está na região e a construção do reservatório tem por objetivo sanar as dificuldades que vem sendo relatada há algum tempo, a constante falta de água. As reclamações são constantes, os moradores enfrentam esse problema há mais de uma década, sendo assim o reservatório irá atender as necessidades básicas, garantindo abastecimento e mantendo uma pressão constante na rede, proporcionando conforto e melhores condições de vida para a população desses bairros que estão crescendo. Água é essencial para a sobrevivência”, destacou o deputado.





Para o vereador a celeridade no processo é essencial. “Temos certeza da sensibilidade do Walter Carneiro com nosso pedido e agradecemos ao pronto atendimento do deputado Neno que está sempre pensando em fortalecer os municípios”, pontuou Tucura.





ASSECOM