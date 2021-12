Ônibus com 57 pessoas tomba na BR-163 e passageiro fica preso em ferragens

Acidente aconteceu em Nova Alvorada do Sul, homem teve perna esmagada por veículo

Veículo tombou durante viagem para a Bolívia, 57 pessoas estavam no ônibus ©Alvorada Informa

Nesta terça-feira (14) um ônibus de turismo tombou na rodovia BR-163, no KM 372, em Nova Alvorada do Sul, a 120 km de Campo Grande. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, entre elas um homem teve a perna esmagada pelo veículo e será transferido para Capital.





O ônibus, que tem dois andares, estava com 57 pessoas dentro, sendo 55 passageiros, o motorista e o ajudante. Eles iriam para a Bolívia quando o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo no canteiro central da via.





De acordo com o site Alvorada Informa, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Francisca Ortega de Nova Alvorada do Sul por equipes de socorristas da CCR MS Via e socorristas do hospital Municipal que passavam pelo local.





Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local para investigar as causas do acidente. Os passageiros que não tiveram ferimentos seguiram viagem em outro ônibus.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Ana Oshiro