TRÊS LAGOAS| Chegada do Papai Noel na feira terá shows de artistas três-lagoenses, nesta quarta-feira (15)

Pirulitos, balas, confeitos e todas as gostosuras que as crianças adoram marcam a chegada do Papai Noel na Feira Central de Três Lagoas, nesta quarta-feira (15). Além dos doces a noite será abrilhantada por apresentações musicais de artistas três-lagoenses.





Passam pelo palco do recém-inaugurado prédio da Feira a banda Marcial Cristo Redentor, o quarteto Cultural da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e a participação especial do cantor gospel, Lucas Gomes.





A chegada do bom velhinho começa às 19 horas, logo após será iniciado os shows. A festividade é aberta para toda população, venha prestigiar a Feira Central, localizada na Avenida Rosário Congro, das 17h às 22h e não esqueça o uso da máscara de proteção contra a Covid-19, obrigatória para entrar no local.





ASSECOM