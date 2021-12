Morre piloto ferido após queda e explosão de avião

Avião caiu em fazenda de MS. Piloto ficou com 90% do corpo queimado; caso é apurado pelo Dracco

Paulo Kern tinha 57 anos ©Facebook

O piloto Paulo Alberto Kern, de 57 anos, que teve 90% do corpo queimado depois da queda e explosão de um avião, morreu na Santa Casa de Campo Grande, nesta terça-feira (21). O acidente aéreo ocorreu na manhã desta segunda-feira (20), em Santa Rita do Pardo, a 266 quilômetros da Capital.





Paulo foi socorrido e levado inicialmente ao hospital mais próximo, de Bataguassu. Devido à gravidade do caso, precisou ser transferido para a Santa Casa da Capital. A equipe médica tentou duas vezes a transferência, mas com quadro instável, só foi possível no final da noite. Ele deu entrada no hospital de Campo Grande por volta de 01h30.





A comunicação da Santa Casa afirmou que o óbito foi constatado às 2h40.





Queda - A aeronave de pequeno porte caiu na região da Fazenda Santa Vergínia, em Santa Rita do Pardo, quando fazia a aplicação de defensivos agrícolas na lavoura. Informações do boletim de ocorrência são de que Paulo conseguiu sair sozinho da aeronave e poucos segundos depois, ela explodiu.

Avião pegou fogo depois de cair em fazenda ©Divulgação/Bombeiros



Mesmo a 15 metros distante do avião, o piloto sofreu queimaduras. Inicialmente, foi informado que Paulo estava com 70% do corpo queimado, mas durante nova avaliação médica, foi constatado que o piloto sofreu queimaduras em 90% do corpo. Paulo foi socorrido por brigadistas e Corpo de Bombeiros.





Ainda não é possível apontar as causas do acidente. Equipes da Polícia Civil isolaram o local para a chegada de técnicos da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Além disso, foram prestadas informações sobre o acidente para o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), Força Aérea Brasileira e Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), que apura as circunstâncias da queda.

Avião agrícola ficou completamente destruído após cair e pegar fogo em meio a plantação de eucaliptos — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação











Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Dayene Paz e Viviane Oliveira