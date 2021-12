Jovem desaparecida é encontrada em porão de homem que conheceu online

Suspeito teria proibido a jovem de falar a família um dia depois de se conhecerem pessoalmente.

© Facebook

Cinco dias depois de ter desaparecido, Madelyn Allen, de 19 anos, voltou a se reunir com a sua família, neste domingo.





A jovem estudante foi encontrada no porão da casa de um homem, despida e coberta com carvão.





O seu raptor é Brent Neil Brown, de 39 anos, homem que conheceu através da internet. O suspeito é acusado dos crimes de sequestro, cárcere privado, estupro, e obstrução à justiça.





De acordo com a polícia ainda não se sabe qual a relação entre a vítima e o suspeito.





Madelyn e Brent se conheceram através de um chat online através do qual combinaram um encontro, no dia 13 de dezembro. Brent ficou de a ir buscá-la à residência escolar onde vivia e as últimas imagens de Madelyn mostravam, precisamente, o momento em que ela saía dos dormitórios com um saco na mão. O alerta para o seu desaparecimento foi dado no dia seguinte, quando os colegas deram conta de que ela não havia voltado.





Alegadamente, Brent assumiu uma atitude violenta no dia seguinte ao encontro, tendo tirado a carteira e o celular da jovem, proibindo-a de falar com a família. A jovem era presa sempre que ele tinha que sair para trabalhar e era ameaçada caso tentasse fugir.





A jovem foi encontrada no domingo e está bem de saúde, embora continue recebendo tratamento hospitalar e psicológico.





NAOM