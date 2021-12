Hospital Cassems Campo Grande realiza treinamento para atualizações de acreditação da ONA

Treinamento contribuirá para a evolução da acreditação da ONA para o nível 2

Na última sexta-feira (17), os gestores do Hospital Cassems de Campo Grande participaram de um treinamento de capacitação e atualização do manual das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde (OPSS), acreditadas pela metodologia do Sistema Brasileiro de Acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). O treinamento foi realizado pela instrutora do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (Ibes), Jenifer Lopes Jesus.





O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, salienta que a acreditação faz parte da sistematização dos trabalhos desenvolvidos pela unidade hospitalar. “Aprimoramos os protocolos clínicos e cuidados, desde a limpeza, passando pela nutrição e, então, os serviços mais complexos. Esse constante aperfeiçoamento e busca por melhores condições de atendimento vem ao encontro do nosso objetivo, que é oferecer a melhor assistência à saúde para os servidores do estado e seus familiares”.





De acordo com o diretor administrativo do Hospital Cassems Campo Grande, Alessandro Depieri, o treinamento é uma atualização do novo manual da ONA. “Esse treinamento contribui para um “upgrade” na certificação do hospital. Já temos o ONA 1 há um bom tempo, protelamos esse processo em virtude da pandemia e, agora, vamos realizar a evolução”.





Para o diretor de unidades hospitalares da Cassems, Flavio Stival, este é um momento para analisar os processos que vêm sido feitos pelos hospitais e visualizar melhoras. “O plano de saúde sempre busca a melhoria na qualidade dos seus atendimentos e promove esse curso de capacitação para aumentar o nível de classificação da ONA”.





Quem realizou o treinamento para lideranças do Hospital Cassems Campo Grande foi a instrutora da Ibes, Jenifer Lopes. Para ela, a iniciativa é muito importante. “A Cassems já é um hospital acreditado, então, já possui um selo de qualidade. Como a ONA atualizou o seu material, o plano de saúde se antecipou em nos chamar para fazer esse treinamento, com foco em promover melhorias na unidade hospitalar”.





Conforme explica o diretor clínico do Hospital Cassems Campo Grande, Marcos Bonilha, obter acreditações era um propósito do hospital desde a sua construção. “Acompanhamos as organizações que acreditam no nosso trabalho e investimos para nos adequar nesses critérios. Isso é muito importante, pois nos traz resultados administrativos e assistenciais. O paciente vai ser atendido comais qualidade e confiança”.





O Ibes é o responsável pela realização do diagnóstico, acreditação e certificação de organizações de saúde da ONA e pela capacitação dos gestores e profissionais que atuam em instituições de saúde. Para o diretor administrativo do Hospital Cassems de Campo Grande, Alessandro Depieri, o treinamento continuado permite que o HCCG continue desempenhando um papel importante ao oferecer uma assistência em saúde de qualidade.





ASSECOM