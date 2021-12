Lenço Solidário: Mara Caseiro e BPW realizam entrega de 157 lenços à mulheres em tratamento contra o câncer de mama

deputada estadual Mara Caseiro ©DIVULGAÇÃO

Mais de 150 lenços foram arrecadados neste ano, na Campanha “Lenço Solidário”, realizada pela deputada estadual Mara Caseiro e as integrantes da BPW - Associação de Mulher de Negócios e Profissionais de Campo Grande - MS. Iniciada no dia 19 de outubro, no saguão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a ação social tem como objetivo, a arrecadação de lenços em favor de pacientes que estejam passando por tratamento de câncer de mama e de colo do útero.





“Como já passei por essa situação, de tratar um câncer de mama, sei da importância de manter a autoestima no momento em que os cabelos começam a cair. Por isso, fiz questão de realizar essa campanha junto com as integrantes da BPW. A solidariedade e o carinho são fundamentais nesse processo de enfrentamento à essa doença”, afirmou a deputada.





Feliz com o resultado da campanha, a titular da BPW, Ianê Milan disse que vários estabelecimentos participaram dessa ação social. “Nossos parceiros colocaram caixas em seus locais de trabalho, para arrecadação dos lenços. Aproveito para agradecer a todos que abraçaram essa causa tão linda”, disse Ianê. Ao todo, segundo ela, foram arrecadados 100 lenços. “Foi um sucesso”.





Com duração de 15 dias, a campanha finalizou no início de novembro, com a doação de 157 lenços. “Agora, juntamente com as integrantes da BPW, iremos entregar esses lenços às Redes Femininas de Combate ao Câncer dos municípios de Campo Grande e de Maracaju”. O ato de entrega acontece nesta quarta-feira (15), no gabinete da deputada.





“Às 10h 30 realizaremos a entrega dos lenços aos representantes dessas associações que, por sua vez, os entregarão às mulheres em tratamento contra o câncer. Espero que essas pacientes se sintam mais bonitas e com esperança de dias melhores”, disse Mara Caseiro.





ASSECOM