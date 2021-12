Deputado Zé Teixeira apresenta Moção de Pesar pelo falecimento da ex-vereadora Tereza Di Domenico

Deputado Zé Teixeira

Na sessão plenária desta terça-feira (14/12), o deputado estadual Zé Teixeira apresentou Moção de Pesar aos familiares da ex-primeira dama e ex-vereadora Tereza Xavier Di Domenico, por seu falecimento aos 80 anos de idade, após passar 38 dias internada na UTI e vir a óbito por complicações nos rins, ocorrido no dia 12 de dezembro deste ano, em Caarapó. Tereza era esposa do advogado e ex-prefeito de Dourados, Quinto Di Domenico.





“Caarapó e Dourados perdem uma importante liderança, grande cidadã participativa, exemplo de mulher pública, merecedora de nosso respeito pela nobreza de caráter, pelo legado deixado e contribuição com a história das cidades, ao lado do marido Quinto Di Domenico, de exemplos de vida à família, amigos e cidadãos, e em reconhecimento à dedicação por seu trabalho junto ao Legislativo Municipal e em nosso Estado, conclamamos os nobres Pares desta Casa de Leis nesta homenagem singela ao seu nome e a seus familiares”, justificou Zé Teixeira.

Um pouco da história - Natural de Monte Aprazível, cidade do interior do Estado de São Paulo, a Senhora Tereza Xavier Di Domenico chegou a Caarapó no ano de 1976, casou-se com o Advogado e ex-prefeito Quinto Di Domenico, e teve três filhos: Marcelo Di Domenico, Celina Morena e Roseli Costa.





Dona Tereza, como era conhecida, foi Vereadora no município de Caarapó no período de 2009 a 2012, e como primeira-dama de Dourados, de 1989 a 1992. Deixa o Marido, seus três filhos e seis netos.





Encontrava-se internada no Hospital Santa Rita, em Caarapó, por problemas renais, onde permaneceu por 38 dias na UTI e faleceu no último dia 12 de dezembro deste ano, após complicações no tratamento de saúde.









Por Gustavo Nunes