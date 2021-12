Deputado Zé Teixeira solicita substituição de ponte entre os municípios de Caarapó e Laguna Carapã

Deputado Zé Teixeira

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) pediu ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, a substituição, por pontes de concreto, de duas pontes de madeira sobre o Rio Piratini, sendo uma na região da Fazenda São Pedro, localizada entre os Municípios de Caarapó e Laguna Carapã, e a outra nas proximidades da Fazenda Ibiporã/Chicarelli.





Em sua justificativa, o deputado Zé Teixeira afirma que a precariedade da situação das pontes existentes entre os Municípios de Caarapó e Laguna Carapã, nos trechos supracitados, requer medidas visando à substituição das mesmas por pontes de concreto, uma vez que, conforme esclarece o Vereador, a região é grande produtora de grãos e pecuária, razão que torna o fluxo de veículos pesados mais intenso, danificando as pontes e levando insegurança aos condutores que trafegam no local, que também é via de acesso de veículos de passeio e transporte escolar.





“A presente solicitação tem por objetivo atender ao clamor de diversas famílias e de produtores rurais que realizam o escoamento de suas safras e transitam com maquinários agrícolas na região, diariamente. Diante do exposto, e considerando a gravidade da situação pela falta de manutenção das referidas pontes e a necessidade da urgente substituição por pontes de concretos, pedimos pela atenção e o fundamental apoio do Governo do Estado, visando o atendimento à reivindicação”, finaliza Teixeira.





Por Gustavo Nunes