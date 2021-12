Recursos do deputado Marçal Filho garantem equipamentos de segurança e computadores para a escola Sócrates Câmara

deputado estadual Marçal Filho

Recursos destinados pelo deputado estadual Marçal Filho garantiram câmeras e equipamentos de segurança, lousas brancas e computadores para a escola municipal Sócrates Câmara, em Dourados.





Localizada no bairro Canaã I, uma das regiões mais afastadas do centro da cidade, a escola atende pouco mais de 500 alunos, do pré ao 5º ano.





O investimento de R$ 40 mil vai possibilitar que, com as câmeras, o retorno das aulas em 2022 seja mais seguro aos pais, professores, colaboradores e alunos. Já as salas de aulas ganharão lousa branca e o laboratório de informática terá novos computadores, para aprimorar o ensino.





O diretor Nilson Francisco diz que os investimentos são importantes para a comunidade escolar. Ele destaca o trabalho do deputado Marçal, que tem sido parceiro da educação.





No início deste ano, Marçal inaugurou a nova biblioteca da escola Sócrates. Com recurso também destinado pelo deputado, foi possível construir uma biblioteca mais ampla e moderna, e equipa-la com mobílias, livros atualizados e tablet.





Este ano, Marçal Filho destinou para escolas de Dourados e região R$ 340 mil em emenda parlamentar, para investimentos em reforma, compra de mobílias e aquisição de laboratórios de informática.





Para o deputado, investir em educação é o melhor caminho para o crescimento de uma sociedade. "Apoio a educação porque sei que este é o melhor caminho para o desenvolvimento de uma nação. Sempre serei parceiro das escolas, dos educadores", diz Marçal Filho.





Além da educação, áreas como saúde, assistência social e esporte receberam atenção especial do deputado este ano. Além de Dourados, cidades como Ponta Porã, Caarapó, Douradina, Itaporã, Maracaju, Nova Andradina, Naviraí, Fátima do Sul, Glória de Dourados e Rio Brilhante foram beneficiadas com recursos de Marçal Filho.

Escola Sócrates Câmara fica localizada no bairro Canaã I, em Dourados













ASSECOM