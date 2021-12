HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (3)

A semana terminará com prazeres e sintonia com a sabedoria espiritual. Alargue horizontes, marque presença nas redes e confie no futuro. Perspectivas positivas na carreira e cumplicidade no amor desenharão um panorama otimista. Aproveite o fim do dia para viajar, ou curtir uma programação cultural, criar planos para a vida íntima e trocar ideias com amigos.





Touro - 21/04 a 2/05





Clima íntimo, privacidade e mergulho nas emoções inspirarão o amor. Bom momento para planejar mudanças e criar estratégias de trabalho. Respostas existenciais e metas mais altas na carreira também entrarão no menu. Termine a semana com empatia e confiança nas relações. Viajar em ótima companhia será tudo de bom. Notícias de longe darão no que pensar.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Lindo momento no amor. Amplie o diálogo com o par, planeje uma viagem com antecedência e comece uma nova fase na vida íntima, com cumplicidade, confiança e apoio mútuo. Bom momento também para ampliar a participação social e aproximar amizades que andavam distantes. Trabalho com atitude e poder. Impulsione a carreira com novo projeto.



Câncer - 21/06 a 21/07





Fortaleça a posição no trabalho e comece uma fase de maior liderança. A semana terminará com sucesso nos empreendimentos, segurança e reconhecimento profissional. Encerre o dia com uma viagem e garanta momentos deliciosos de relaxamento perto da natureza, na companhia de pessoas queridas. Se estiver só, tudo aberto para iniciar uma relação especial.





Leão - 22/07 a 22/08





Prazer e entusiasmo estarão de volta! Comece atividades gostosas, brinque com os filhos, ou embarque em uma aventura. Amor com mais segurança e paixão. Se estiver só, novo envolvimento poderá resultar em casamento. Padrões de relação, planos para o futuro e rotina estarão em plena transformação. Inove o trabalho, aprofunde vínculos e decida projetos com a família.





Virgem - 23/08 a 22/09





Resgates do passado, conversas num tom profundo com a família e lembranças gostosas anunciam um dia de muitas emoções. Resolva pendências, arrume a casa e organize documentos antigos. Bom também para se desfazer de coisas sem uso e dar maior praticidade ao cotidiano. A semana terminará com mais conforto, carinho e segurança.



Libra - 23/09 a 22/10





Amplie comunicações, contatos, circule nas redes, brilhe nas reuniões de trabalho e firme sua posição. A semana terminará com conversas motivadoras e segurança nas relações. Conte com sorte nos negócios e conquistas financeiras. Aproveite para aproximar irmãos, unir a família e curtir um clima íntimo e aconchegante. Expresse os sentimentos e aprofunde vínculos especiais.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Termine a semana com ótimas notícias na área financeira. Você poderá aprovar um orçamento, firmar um contrato de trabalho ou encontrar investimentos mais atraentes. Organize o orçamento e faça boas aquisições. Período favorável para compras, vendas e transações comerciais. Amor com mais atitude e poder de conquista. Tome a iniciativa nas relações e renove os sentimentos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Vários planetas em seu signo iluminarão caminhos de maior realização pessoal e decisões de vida. Você poderá aumentar o poder financeiro e o patrimônio. Transações imobiliárias ou negócios em família terão andamento positivo. Novos projetos ganharão impulso. Amor com estabilidade, entendimento e soma de forças. Comece novo ciclo e realize os sonhos!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Diminua a velocidade e dê atenção aos sonhos. Momento de finalizar um longo ciclo e fortalecer as bases afetivas. Encerre velhos conflitos e alimente a alma com sentimentos positivos. A fase trará autoconhecimento, sintonia com a espiritualidade e expansão da consciência. Aprofunde amizades. Cuide da beleza, mude o visual e revele seus encantos. Poder de atração em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





A vida social ficará mais gostosa. A semana terminará com conversas animadas, novas amizades e conquistas na carreira. Fortaleça a posição na equipe e pense coletivamente. Atividades em grupo ganharão uma dose maior de entusiasmo. Bom também para explorar um ambiente diferente e ampliar sua rede. Expectativas no amor. Reestruturações pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Assuma posição de maior destaque profissional e determine metas mais altas na carreira. A semana terminará com sucesso, projeção e maior popularidade. Algo maior se desenhará para o futuro. Espere por mais estabilidade na área financeira e no amor. Bom momento para decidir viagem com amigos e aprofundar relações. Novas conexões abrirão portas. Firme parcerias.





Por: ROSA DI MAULO