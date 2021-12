Sexta -feira será de forte calor e possibilidade de chuva isolada em MS

Campo Grande tem máxima prevista de 30ºC, segundo o Inmet

A sexta-feira deve ser de forte calor com possibilidade de pancadas de chuva isolada em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Campo Grande registra temperatura de 24ºC no início desta manhã. A chuva pode aparecer acompanhada de trovoadas isoladas ao longo do dia. A máxima, segundo o Inmet, é de 30ºC.

Campo Grande nesta manhã de sexta-feira ©FRANCISCO BRITTO

Os termômetros podem chegar aos 38ºC em Porto Murtinho, 37ºC em Bonito, 36ºC em Aquidauana e Jardim, e 35ºC em Corumbá.





Na região sul do Estado, Dourados e Ponta Porã têm máxima de 36ºC nesta sexta-feira. Rio Brilhante, Água Clara e Paranaíba podem chegar aos 35ºC hoje. Segundo o Inmet, Três Lagoas pode registrar calor de 37ºC e Coxim e de 32ºC.





Por Gabriel Neris