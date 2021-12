ENTREVISTA| MEU MUNDO BLUES - PARTE 2: Whisky de Segunda – banda de Blues conta sua história musical no MS - Por: Alessandra Paim*

Dando continuidade à reportagem MEU MUNDO BLUES que a página Expressando com Alessandra Paim fez há alguns meses. E hoje vamos falar mais de Blues com a banda fodástica referência do estilo no MS, Whisky de Segunda que ano que vem completa 19 anos de carreira musical. A banda começou genuinamente tocando no Bar Fly com as parcerias/apoios das Bandas Bêbados Habilidosos e Bando do Velho Jack. Com autenticidade, estilo e performance a banda Whisky de Segunda se destaca nas noites de Campo Grande com uma pegada mais tradicional do Blues e tocam também em locais públicos como praças, terminais de ônibus e parques. A banda apoia trabalhos sociais e já tocaram no presídio feminino de Campo Grande Irmâ Zorzi.

Whisky de Segunda promoveu o evento MS Blues Festival que contou com grandes participações dentro do Blues. A banda já trouxe Donny Nichilo, Guy King, Breezy Rodio, Lurie Bell, Eddie Taylor Jr. e Mud Morganfield, todos de Chicago, além de Lynwood Slim da Califórnia.Com o evento colocou o MS na Rota do Blues no Brasil. O Festival contou com presenças musicais marcantes, Whisky de Segunda foi convidada pelo guitarrista Breezy Rodio para gravar um disco em Chicago. O CD “From Campo Grande to Chicago” em um dos mais conceituados estúdios de Chicago o Joyride. O disco tem 10 faixas com 6 covers e 4 músicas autorais. Com participações de grandes renomados do Blues: os gaitistas Omar Coleman e Billy Branch, a vocalista Jen Willians, os guitarristas Lurrie Bell e Carl Weathersby, o pianista Aryo e o saxofonista da orquestra de Chicago Bill Overton. A banda já tocou nos Festivais de Inverno de Bonito, Festival de Blues de Bonito e outros. Suas composições musicais são voltadas com temas como abandono de animais, violências contra mulheres e idosos. A Página Expressando com Alessandra Paim entrevistou o vocalista da banda, Robson Rodrigues que falou toda a origem da banda de Blues Whisky de Segunda desde o início até agora. Fica o meu muito Obrigada Robson pela entrevista e pela atenção dispensada. Gratidão por compartilhar seu conhecimento musical e nos mostrar um pouco mais da essência do Blues e esse trabalho maravilhoso e incansável que a banda vem fazendo há anos para manter o estilo musical no MS. Desejo sucesso e prosperidade sempre pra banda!





Expressando com Alessandra Paim - Qual a origem do nome da banda?





Robson_ quando a banda surgiu nós começamos de maneira bastante despretensiosa e nosso primeiro show no Bar Fly, nós não tínhamos um nome ainda e nós fizemos uma composição de nomes e Whisky de Segunda foi escolhido por 2 motivos: Influência dos Bêbados Habilidosos, eles têm uma música chamada “Whisky e Blues”, onde ele cita que enche a cara com Whisky de Segunda e tbm do mestre Buddy Guy que tem uma música que se chama “Bad Whiskey”.





Expressando com Alessandra Paim - Integrantes





Robson_ formação original: eu Robson Rodrigues no vocal, Jefferson Pasa na guitarra, Cauê Fava contrabaixo e o Carlos Henrique na bateria.





Expressando com Alessandra Paim - Músicas autorais





Robson_ as letras surgiram de ideias de necessidades de temas com abandono de animais, violência contra mulheres, idosos. Nós fizemos tbm a nossa ida para o EUA. Temos várias músicas autoriais.





Expressando com Alessandra Paim - Influências musicais





Robson_ nossas influencias são a maioria o Blues americano. O Blues negro norte-americano. Temos mtas influencias dos artistas das décadas de 40,50, 70 aí tem o mais contemporâneo como o BB, King. Eu particularmente tive que me apoiar mais nas cantoras de Blues para poder performar no palco. Na história não existe praticamente Front man de banda de Blues que não tem nenhum instrumento como apoio. Normalmente o gaitista era cantor, o guitarrista era cantor e eu não toco nenhum instrumento por motivos pessoais não rolou e tive que me apoiar nas mulheres para performar nos palcos.





Expressando com Alessandra Paim - Shows no Estado e fora





Robson_ aqui no Estado tocamos em várias cidades, em vários festivais. Fora do Estado tocamos em SP, Cuiabá, Goiás e também tocamos nos EUA.





Expressando com Alessandra Paim - Festivais





Robson_ Festival de Inverno de Bonito, Festival de Blues de Bonito, edições de Blues Festival daqui da cidade, Nacionais e internacionais. Estivemos presencialmente tb, mas não tocamos no Festival de Blues de Chicago.





Expressando com Alessandra Paim - Música mais pedida do Whisky de Segunda?





Robson_ Skake-me uma música que nós gravamos em 2007 e pelo ritmo dançante que ela tem, ela é uma das mais pedidas até hoje.





Expressando com Alessandra Paim - FÃS





Robson_ temos uma legião de fãs fiéis, bem legal, o pessoal curte mto a banda e o som. A gente construiu a nossa carreira e já tinha bastante gente que curtia desde a infância.





Expressando com Alessandra Paim - Momento (s) marcante (s) pra banda





Robson_ o momento mais marcante sem dúvidas foi a nossa ida para o EUA e o nosso CD. Isso só se deu por conta do festival que promovemos MS Blues Festival em 2013 que foi um divisor de águas pra nossas vidas, a partir daí a banda se transformou numa outra coisa. A gente mudou o figurino, repertório, performance, mudou tudo. Recentemente gravamos um vinil, ele não está disponível ainda pra vendas, vc está sabendo em primeira mão. Nós temos um vinil gravado chamado Millers Blues que fizemos em homenagem ao Rodrigo Miller, um amigo nosso que viajou pro EUA. Ele foi o nosso guia, fez um roteiro maravilhoso para conhecermos vários lugares, fizemos a rota do Blues. E os momentos que conseguimos subir degraus fora de Campo Grande, os shows que fizemos fora foram bastante empolgantes, são momentos que guardamos com muito carinho. E também os eventos beneficentes, tivemos oportunidades de tocar no presidio feminino que foi uma experiência única. Estamos tentando também tocar no presídio masculino, não é tão fácil conseguir, mas estamos tentando.





Expressando com Alessandra Paim - Projetos atuais e futuros





Robson_ projetos atuais - estamos desenvolvendo bastante material pra mídia digital. Em 2020 foi o que restou pra quem trabalha com música e com arte e de certa forma veio de encontro de uma necessidade que tínhamos de ter esse material. Como estávamos sempre na correria e não sobrava tempo de gravar e agora temos bastante material na Internet. Quando as pessoas procuram por whisky de Segunda vai encontrar no Youtube, no Spotify. Criamos recentemente o nosso site que está bem legal, demorou mais saiu algo que tem a nossa cara. Para os projetos futuros - a gente quer continuar essa trajetória de trabalhar com eventos dentro e fora do Estado. Estamos com um novo projeto, mas por enquanto não podemos divulgar.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o maior desejo da banda?





Robson_ ser reconhecido como banda do Brasil todo como a banda de Blues. que tem o nosso jeito, o nosso estilo que apesar de todos esses anos a gente soube manter isso aí. Vimos muita gente por conta de produção, misturar tudo que foi possível e impossível dentro do ritmo. E misturar ritmos não é a vertente do blues, não é a verdade do blues. Eu acho que conseguimos chegar num patamar bastante elevado, nós até ganhamos no festival em SP. O desejo é isso, seguir em frente na trajetória que a gente traçou e cada dia melhor.





Expressando com Alessandra Paim - Porque o Blues?





Robson_ o Blues expressa muitos sentimentos verdadeiros, não que as outras músicas não expressem. Mas foi esse meio que a gente encontrou de falar, de fazer as pessoas felizes, fazê-las pensarem. Blues não é só essa vertente melancólica, Blues também é alegria, diversão, inspiração. É por isso que curtimos muito.





Expressando com Alessandra Paim - Como foi implementar o Blues no MS?





Robson_ bom, a gente já tinha essa coisa da porteira aberta pelo Bêbados e pelo Bando, mas a sequência foi o trabalho. O Blues & Derivados um programa que tem aqui em Campo Grande do Clayton Salles sem dúvida nenhuma é um grande formador de público e esse público consome o nosso trabalho dentro da rádio. O Clayton sempre promove muitas coisas resultando na divulgação dos trabalhos musicais dos artistas.





Expressando com Alessandra Paim - Conte um pouco a respeito do “Circuito Tour Urbana”.





Robson_ partiu de uma ideia que entre um show e outro dos eventos do MS Blues Festival. Nós estávamos tomando uma cerveja aí surgiu uma ideia: “podíamos criar alguma coisa nessa praça”. Aí junto com a Ângela Finger a gente formatou o negócio, fomos atrás de condições porque precisávamos da logística e a SECTUR foi parceira, forneceu o material que precisamos e a gente desenvolveu o projeto. Foi incrível, foi sensacional, colhemos frutos até hoje. Inclusive temos um exemplo bem legal de uma banda formada, a partir de um evento desse, a banda toca e faz eventos em praças, foi um exemplo que fizemos, bem legal. Tentamos refazer esse evento em 2020, mas não rolou devido a situação atual do nosso País.





Expressando com Alessandra Paim - DISCOGRAFIA





Robson_ temos um disco gravado. ele tem 12 músicas, são 5 covers e 7 autorais. Estamos formatando a questão do EP, estamos lançando as músicas em singles no Youtube na plataforma e vendo qual terá mais citação, qual as pessoas curtem mais para selecionar e gravar o EP.





Expressando com Alessandra Paim - Whisky de Segunda versus Cena local





Robson_ Whisky de Segunda hoje é referência no Estado, somos reconhecidos que é um trabalho, acho que estamos bem na cena local. Quando se fala em Blues, Whisky de Segunda é a banda que vem a mente. Estamos lutando para ir mais longe.





Expressando com Alessandra Paim - Qual o segredo de conseguir manter há anos uma banda de Blues no MS?





Robson_ o segredo não é manter uma banda de Blues, é manter qualquer banda. É você ser mais do que banda, é serem amigos, na medida do possível, entender que cada um tem um tempo, cada um tem a sua vida em particular. Nós da banda temos uma coisa que nos privilegia enquanto artistas, pq temos outros trabalhos que tbm nos mantém. Enfim, se vivêssemos só da música talvez seria mais complicado pra nós manter a banda a tanto tempo pq aí seria a questão dos interesses financeiros que falaria mais alto. E como sempre fala, a gente vê grandes músicos, artistas aí que migraram do rock, do blues pra outros ritmos mais rentáveis.





Expressando com Alessandra Paim - Whisky de Segunda nos EUA. Conte um pouco a respeito e a experiência que a banda trouxe do exterior da música e do blues.





Robson_ foi uma coisa muito impactante na nossa carreira, nós vimos de fato como o Blues é feito, a seriedade que o Blues é levado. A questão das performances de shows/apresentações. Que o Blues não é aquela coisa que todo mundo achava que era cachaçada, tristeza, mulherada. Na verdade, o Blues é uma coisa bem legal, tem a parte romântica, tem a parte triste, a parte alegre. Mas o seu maior tempo é a parte alegre, o pessoal se dedica ao Blues para se divertir. Foi essa pegada que trouxemos de lá. A questão do figurino também, buscamos padronizar a banda. Quando vamos tocar ou está todo mundo de colete, ou todo mundo de ternos ou todos com camisas estampadas. Dependendo do clima, da energia do local, da situação que o evento pede, temos o figurino para a apresentação.





MENSAGEM





“Pra quem estiver lendo essa matéria aqui é que acredite nos seus sonhos, lutem por eles, o caminho é difícil, nada que é bom, é duradouro vem fácil. E sigam o Whisky de Segunda”. #asuabandadeBlues. Robson Rodrigues.





*JORNALISTA INDEPENDENTE