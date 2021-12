HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Visualize o futuro e onde você quer chegar. O domingo revelará sonhos e ambições. Notícias de longe e conexões com pessoas de outras localidades ampliarão sua visão de mundo e consciência. Decida rumos. Mudanças no lifestyle e na posição profissional serão esperadas nesta fase. Planeje ações. Amor e carreira poderão caminhar juntos. Novas associações à vista!





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite o domingo para curtir atividades ao ar livre, descobrir lugares bonitos e alimentar a alma com arte, música ou momentos de relaxamento junto à natureza. O ditado “a fé moverá montanhas” estará valendo. Tudo fluirá positivamente hoje. Sentimentos generosos, confiança nas relações e mais descontração manterão o astral em alta. Expresse seus desejos no amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sentimentos profundos marcarão este domingo que trará confidências e cumplicidade com uma amizade especial e companheirismo no amor. Segredos e mistérios aguçarão a curiosidade. Investigue informações, aprofunde relações e saiba em quem confiar. Intenções serão reveladas e poderão derrubar máscaras sociais. Pense coletivamente e some forças pelo bem comum.



Câncer - 21/06 a 21/07





Lindo momento no amor. Expresse os sentimentos com mais emoção e crie um clima carinhoso com o par, amizades e interações de hoje. Bom momento para iniciar relações. Se o coração estiver livre, um romance poderá começar numa vigem ou pelas redes sociais. Aproveite o domingo para planejar a agenda da semana, organizar a rotina, cuidar do corpo e da saúde.





Leão - 22/07 a 22/08





O domingo será de trabalho. Elimine tarefas, resolva assuntos de família, organize ideias e encontre soluções práticas para facilitar o cotidiano. Hora de apostar em inovações e criar projetos. Você estará mais perto dos sonhos. Rompa barreiras nas relações e amplie sua rede. Antigas angústias simplesmente desaparecerão. Pratique nova filosofia de vida e mude hábitos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Resolva assuntos do coração. O domingo será animado e divertido. Conversas instigantes despertarão sentimentos que estavam adormecidos. Bom para se apaixonar novamente e também para criar bases fortes na vida familiar. Embarque num clima romântico, brinque com os filhos, solte a imaginação e curta novos prazeres. Investigue informações e descubra mistérios.



Libra - 23/09 a 22/10





O carinho da família fará diferença no seu dia. O domingo será sossegado, na companhia de pessoas queridas. Jogue a autoestima para cima e valorize o que já foi conquistado. Conversas com irmãos falarão ao coração. Caminhe, pratique esporte, leia e aposte em hábitos saudáveis. Bons resultados de trabalho e decisões de investimentos darão segurança. Aprofunde relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Palavras carinhosas esquentarão o coração. Aproveite o domingo para falar de amor, compartilhar sonhos e embarcar num clima mágico com o par. Se estiver só, novo envolvimento poderá começar com conversas instigantes pelas redes ou em um encontro casual. Boas notícias na área financeira. O orçamento ficará mais equilibrado. Poder de conquista em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Espere por presentes especiais, carinho e declarações de amor. A sensibilidade estará amplificada neste domingo. Alimente o coração e fortaleça vínculos importantes em sua vida. A fase trará estabilidade material e afetiva. Sentimentos generosos intensificarão o amor. Muita coisa poderá mudar na sua cabeça. Caminhos estarão iluminados. Bom para novos começos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproveite o domingo com Lua em seu signo para se cuidar com carinho, projetar a imagem e intensificar o amor. Emoções estarão à flor da pele. Assuntos de família cobrarão paciência e uma dose maior de generosidade. Finalize pendências e encerre um longo ciclo. Novas amizades e ingresso em um novo grupo agitarão o clima. Poder de atração em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Ceda à preguiça, relaxe, medite e restaure suas energias. O domingo será sossegado. Respeite os sinais do corpo e evite compromissos cansativos. Bom para não fazer nada e pensar no futuro. A vida anda exigente demais. Abrevie conversas. Um pouco de silêncio hoje alimentará o espírito e elevará os sentimentos. Renove estruturas e ganhe liberdade. Sintonia no amor.



Peixes - 20/02 a 20/03





Amizades especiais criarão um clima acolhedor e carinhoso neste domingo. Aprofunde relações e curta momentos de descontração e prazer. Um convite de viagem cobrará resposta rápida. Tome iniciativas nas relações. A vida social ficará mais gostosa. Bom para ampliar conexões e fortalecer sua rede. Notícias de longe ligarão alertas. Desenhe metas mais altas na carreira.





Por: ROSA DI MAULO