BATAGUASSU| Município comemora 68 anos com show solidário do cantor sertanejo Loubet

Bataguassu completa 68 anos no próximo dia 11 de dezembro. Para celebrar a data, a Prefeitura de Bataguassu em parceria com o Governo do Estado promoverá o show de aniversário com a presença do cantor sertanejo Loubet. O evento está marcado para o dia 11 de dezembro, sábado, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Centro de Eventos “João Leme”. A entrada é gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.





De acordo com o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), através do apoio do Governo do Estado por meio do projeto “Show / Live Solidária”, o município foi beneficiado com a atração principal do evento. A festa contará também com apresentação dos cantores locais Aline Costa, Jorge e Banda e Hendy Viale.





Akira explica que a partir da flexibilização com relação a Covid-19 permitiu-se a abertura do evento que seria restrito ao público e realizado em formato de live. “Com a flexibilização, o show vai acontecer presencialmente, respeitando as normas de biossegurança e demais protocolos exigidos pela área da saúde. Desta forma, poderão adentrar ao recinto apenas 70% da capacidade da área externa do Centro de Eventos. Todo o público que quiser prestigiar o evento deverá fazer uso de máscara facial e apresentar o comprovante das duas doses da vacina contra Covid-19 na portaria do recinto”, esclarece.





O prefeito lembra ainda que só será permitida a entrada no show de menores com idade igual e acima de 12 anos acompanhado pelos pais e que também deverão apresentar o comprovante das duas doses da vacina contra Covid-19.





No que se refere a bebida alcóolica, a administração municipal salienta que será permitida a entrada de caixa térmica de no máximo 50 litros contendo bebida em lata. Não será permitida a entrada de garrafas de vidro.





O Show/ Live solidária é uma ação do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Bataguassu e envolvimento das Secretarias Municipais; Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC).





SOLIDARIEDADE





O formato do “Show / Live Solidária” tem como objetivo contribuir com as instituições filantrópicas e sociais da cidade. Em Bataguassu, serão beneficiadas as instituições Casa de Acolhida Sagrada Família e o Nosso Lar Abrigo para Idosos.





Durante o show, que também será transmitido ao vivo pela página do Facebook da Prefeitura de Bataguassu ( https://www.facebook.com/prefeiturabataguassu ), os munícipes poderão fazer a doação através do QR Code ou até mesmo pelo PIX das instituições, que também estarão presentes no evento trabalhando na praça de alimentação. “Antecipadamente convidamos toda a população para prestigiar o grande show de aniversário”, destaca o prefeito.





As doações para as entidades já podem ser feitas através dos Pix:





Casa de Acolhida Sagrada Família – CNPJ: 28.310.143/0001-19





Nosso Lar Abrigo para Idosos – CNPJ: 36.817.443/0001-17





PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO





As demais ações alusivas ao aniversário de 68 anos de Bataguassu serão divulgadas no decorrer da semana.









ASSECOM





***