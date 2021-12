DOURADOS| Prefeitura paga salários de servidores nesta quinta-feira (2)

Depósito foi realizado hoje (2) e saldo estará disponível para saque na sexta (3)

Os salários dos servidores da Prefeitura de Dourados foram depositados nesta quinta-feira (2) e estarão disponíveis para saque na sexta-feira (3).





Segundo a Semfaz (Secretaria Municipal de Fazenda), o valor bruto da folha de novembro é de R$ 40.651.527,22, sendo R$ 23.051.771,66 o valor líquido.





A Prefeitura também já efetuou o pagamento antecipado da segunda parcela do 13º salário de 2021 no último dia 25 de novembro. A primeira parcela já havia sido paga no mês de julho.





ASSECOM