DOURADOS| Prefeito Alan Guedes visita indústria de produção de óleo no Município

“Dourados é considerado um potencial da indústria”, diz diretor industrial

Na manhã desta quinta-feira (2), o prefeito Alan Guedes, acompanhado do vice-prefeito, Guto Moreira, fizeram uma visita técnica na unidade de produção da Coamo em Dourados.





A indústria de produção de farelo, óleo bruto e óleo refinado de soja está instalada no município desde 2019, gerando empregos e crescimento comercial para a região. Na visita, a diretoria da cooperativa apresentou Wagner Pescador como novo gerente da unidade local e também as metas e novas tecnologias implantadas no processamento da soja.





“Dourados é considerado um potencial da indústria, primeiro pelo que recebe de soja na região e segundo pela infraestrutura e pelos incentivos que oferece para a Coamo. Os resultados dessa unidade são excepcionais, por isso é considerada nosso ‘benchmark’, nossa unidade modelo, que serve de referência para as outras”, disse Divaldo Corrêa, diretor industrial.





O prefeito reforçou a importância do setor para o desenvolvimento da cidade. “Participei desde o início da vinda da Coamo para Dourados. A instalação da unidade colaborou para reforçar a capacidade e estrutura que temos de receber grandes empresas, e fortaleceu Dourados como um polo industrial”, disse Alan.









ASSECOM





