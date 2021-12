DOURADOS| Prefeito Alan Guedes recebe diretoria do Sindifiscal/MS

O Prefeito Alan Guedes recebeu nesta quarta-feira (1), a diretoria executiva do Sindifiscal/MS (Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais de Mato Grosso do Sul) para uma reunião. Participou do encontro o secretário de Finanças do município, Everson Leite Cordeiro, que é vice-diretor de Assuntos Jurídicos da entidade.





“Queremos aproveitar a expertise dos profissionais, por meio de uma parceria com Sindifiscal/MS, na gestão pública do município”, afirma o prefeito Alan.





“Temos uma parceria com a prefeitura e a nossa intenção é debater assuntos que reforçam ainda mais essa proposta. Hoje, o Sindicato tem um programa que colabora com a gestão dos municípios e viemos prestar contas, além de termos a oportunidade de estreitarmos essa relação com os gestores”, apontou Francisco Carlos de Assis, presidente do Sindifiscal/MS.





As atividades dos FTEs (Fiscais Tributários Estaduais) estavam paralisadas por conta da pandemia. “Na última Assembleia conseguimos reunir parte dos filiados por meio de uma reunião híbrida. O objetivo é promover os encontros obedecendo às restrições sanitárias e preservando a saúde de todos os envolvidos e o primeiro município a promover o encontro é Dourados”, garantiu o presidente.





ASSECOM