TRÊS LAGOAS| Pavimentação em ruas custará R$ 5,7 milhões para prefeitura

Para realizar obras de infraestrutura, a prefeitura de Três Lagoas fechou contrato de R$ 5.784.213,66. Entre elas, está prevista pavimentação de ruas do município.





O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), nesta quinta-feira (2). A contratada é a GTX Construtora e Serviços Ltda.





Assim, ela deverá realizar pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, em diversas ruas do município. Estão previstas obras no bairro Paranapunga.





Por fim, o contrato tem vigência de 12 meses. Os documentos foram assinados nesta última quarta-feira (1).





Por: Dândara Genelhú