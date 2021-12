DOURADOS| Obras na BR-163 mudam trânsito na Coronel Ponciano

A partir de quarta-feira (15) condutores terão que optar pelos desvios

Com as obras do trecho do KM 258 da BR-163, no trecho do trevo do DOF, que iniciaram nesta semana em Dourados, parte do trânsito será alterado na região. Segundo Agetran (Agência Municipal de Trânsito), a CCR MSVias, concessionária responsável pela rodovia e pela reestruturação, fechará parte da via para iniciar as melhorias, entre elas a construção de um viaduto que irá proporcionar maior segurança para quem transita pelo local.





Como o canteiro de obras será extenso, o acesso a Coronel Ponciano no trevo ficará fechado a partir de quarta-feira (15). Condutores terão como opção o desvio pelo Jardim Colibri ou seguir pelo Parque das Nações. “Cerca de 20 mil pessoas usam essa rota diariamente, pedimos aqueles que tem uma outra opção de caminho que o façam, para evitar ao máximo a lentidão nesse ponto. A Agetran irá dar apoio a CCR para orientar os condutores dentro das vias municipais”, informou a diretora-presidente do órgão, Mariana de Souza Neto.





Obra completa





A obra na avenida Coronel Ponciano corresponde ao trecho entre a avenida Marcelino Pires e a BR-163, cerca de 3,7 km. O investimento previsto é de R$ 20,2 milhões. O projeto contempla pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, restauração funcional do pavimento e ciclovia.





Na ligação da BR-163 e a MS-156, será construído um viaduto e dá acesso à rodovia estadual, que também está em obras. Contemplando Dourados, o Estado ainda autorizou o início da obra de implantação e pavimentação asfáltica da MS-162, entre o entroncamento da BR-267 e o entroncamento MS-270, na Placa do Abadio, com investimento de R$ 50 milhões. Serão 24 km de asfalto novo, beneficiando os municípios de Maracaju e Dourados.





ASSECOM